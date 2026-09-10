Live TV

Ilie Bolojan spune că „soluția fezabilă” este formarea unui guvern cu premier și miniștri tehnocrați

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, la B1 TV, că soluţia pe care o vede fezabilă este formarea unui guvern de tranziţie cu un premier și miniştri tehnocraţi. „O astfel de formulă poate să ia măsurile necesare pentru anul viitor”, susține el.

„Soluţia pe care am propus-o la începutul verii şi pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziţie, am spus un guvern de armistiţiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier... în principal, care să se bazeze pe tehnocraţi, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxy tehnocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a precizat că există astfel de oameni competenţi în România care pot închide PNRR, realiza rectificarea bugetară şi pregăti bugetul pentru anul viitor.

„Dar o astfel de formulă formată din oameni competenţi - şi avem în fiecare sector din România astfel de oameni - poate să fie o formulă de tranziţie certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte, să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcţionarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor şi să trecem această iarnă”, a explicat premierul interimar.

El a subliniat că acum nu mai este vorba de calcul politic, iar timpul curge în defavoarea României.

„Suntem dispuşi să discutăm, am spus asta, în aşa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge şi nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României. Şi nu e bine acest lucru”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că în vară situaţiile politice s-au tensionat şi energiile au fost consumate pe PNRR.

„Aici e vorba de o situaţie în care trebuie să deblocăm lucrurile. Din păcate, acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în această vară, dar sigur, vara nu s-a întâmplat ceea ce ar fi putut să se întâmple, să gândim o formulă de genul acesta. Dimpotrivă, aţi văzut, situaţiile politice s-au tensionat, energiile au fost consumate pe PNRR.

Dacă am fi avut înţelepciunea să trecem toate proiectele, dar din nou, legea salarizării, un proiect vital pentru România pentru anii următori, nu a fost adoptată din cauza PSD, pentru că efectiv nu l-a susţinut, deşi a participat la toate discuţiile. Atunci am fi putut să închidem PNRR-ul şi în condiţii mai bune şi România să nu piardă 770 de milioane. Dar asta a fost situaţia”, a arătat Ilie Bolojan.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Elon Musk.
4
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
5
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
Digi Sport
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Facturi la energie.
Bolojan anunță scăderea prețurilor la energie: „Nu de pe o zi pe alta”
Ilie Bolojan
Bolojan: Degeaba te duci în Piaţa Tricolorului, săruţi drapelul, dacă atunci când eşti pe funcţie publică îţi baţi joc de banii publici
nicusor dan ilie bolojan fb nd
Bolojan: Dacă preşedintele va considera că alegerile anticipate reprezintă soluţia de deblocare, noi nu vom sabota această formulă
petre florin manole zbor privat mykonos USR sector 1
Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: „O imagine care îți poate arăta ce înseamnă statul paralel”
ilie bolojan in sedinta de guvern
Bolojan spune că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline: „Fără rectificare bugetară riști să nu poți plăti salarii”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 3 - GRADINITA DE VARA - 26 IUN 2023
„Vor să câștige legitimitate”. Cum vede Robert Negoiță „jocul AUR” și...
Ambasada Rusiei la București
Reacția Ambasadei Rusiei la arestarea unui cetățean rus pentru...
El Nino weather phenomenon cause drought in southeast asia.
El Nino se intensifică și ar putea deveni cel mai puternic...
negoita face declaratii
Robert Negoiță: Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină...
Ultimele știri
Kremlinul respinge discuțiile despre un armistițiu energetic cu Ucraina și spune că nu are contacte cu țările europene
Danemarca vrea să adopte o măsură drastică în şcoli, după rezultatele sub media europeană la testele PISA
Harry și Meghan sunt „foarte fericiți că au revenit” în Marea Britanie. Care este prioritatea lor: „Restul se va aranja de la sine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Fecioara și schimbările pe care le aduce. Două zodii sunt direct vizate
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la...
Adevărul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Playtech
Când intră următorii bani de la stat în septembrie. Calendarul plăților până pe 21 septembrie pentru familii...
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Gafă în platforma E-Sănătatea Mea, unde o persoană cu dizabilități s-a ales cu statutul de „handicapată”...
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...