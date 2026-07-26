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SUA a luat o „pauză” din bombardamentul asupra Iranului din cauza lipsei de armament 

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Donald Trump.
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
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Niciun bombardament american nu a fost semnalat în Iran în noaptea de sâmbătă spre duminică, a doua noapte la rând de pauză în ostilităţi. Presa americană evocă o posibilă lipsă de muniţie după aproape cinci luni de război, relatează AFP.

După ce preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că are în vedere bombardamente şi mai puternice în Iran, armata americană nu a anunţat niciun atac duminică în zori.

La rândul său, Iranul nu a revendicat niciun atac împotriva vecinilor săi de la Golful Persic, iar aceştia din urmă nu au dat nicio alertă nocturnă.

Donald Trump anunţa, în timp ce ameninţa Iranul, că dialogul cu Iranul nu a fost întrerupt.

„De fapt vorbim cu ei în acest moment”, a declarat el, referindu-se la liderii iranieni.

„Cred că ei devin tot mai serioşi de-a lungul zilelor, poate dintr-un motiv evident”, declara el, referinsu-se la bombardamentele americane.

The New York Times (NYT), care citează două surse apropiate dosarului, dezvăluie că Guvernul american este îngrijorat de scăderea stocului de sisteme de intercepţie de rachete de tip Patriot şi de alte echipamente defensive care apără ţările de la Golful Perisc, ţintite de Iran în represalii la atacuri americane.

Cotidianul newyorkez dezvăluie, de asemenea, temeri cu privire la o escaladare a conflictului.

CNN, care citează o sursă de la Departamentul american al Apărării, afirmă că operaţiunile americane împotriva Iranului sunt „în pauză”, evocând aceleaşi motive.

Războiul din Orientul Mijlociu, declanşat la 28 februarie printr-o o campanie de bombardamente ale Israelului şi Statelor Unite în Iran, s-a soldat cu mii de morţi în regiune.

El a zguduit economia mondială prin blocarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran şi Peninsula Arabică, tranzitată înainte de război de o concime din comerţul mondial cu gidrocarburi.

Un protocol al unui acord, semnat la 17 iunie de către Statele Unite şi Iran, dublat de un armistiţiu şi care prevedea deschiderea unui ciclu de negocieri de 60 de zile, a fost făcut ţăndări la mai puţin de o lună după ce a intrat în vigoare.

O acalmie pare că s-a instalat de două zile la Golful Persic, însă un nou front în acest război a fost deschis după reluarea, la 13 iulie, a ostilităţilor între Arabia Saudită şi rebelii hurhi din Yemen, susţinuţi de Teheran.

Controlul spaţiului aerian al Yemenului a provocat discordia.

Iranul a trimis la Sanaa un avion la bordul căreia se afla o delegaţie rebelă, fără să ceară autorizarea Arabiei Saudite,. contrar practicii din ultimii zece ani, declaşând atacuri atribuite regatului pe aeroportul Sanaa.

Ca răspuns, huthi au atacat teritoriul saudit pentru prima oară din 2022.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi i-a îndemnat pe beligernaţi la „dialog” şi a apreciat că nu există „o soluţie militară” la acest conflict.

Editor : I.B.

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