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SUA și Iranul au avut primele discuții din iunie, după amenințarea lui Donald Trump cu „anihilarea” Republicii Islamice

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UNGA81 General Debate Opens - 22 Sep 2026
Donald Trump, la Adunarea Generală a ONU de la New York. Foto: Profimedia
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Înalți oficiali iranieni și americani au purtat discuții la ONU, la New York, într-o zi în care Donald Trump a declarat că ar putea „anihila” Republica Islamică dacă conflictul rămâne nerezolvat, informează BBC.

Nu s-au raportat progrese în urma întâlnirii mediate de Qatar și la care au participat ministrul de Externe al Iranului și trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff - prima de la anularea armistițiului din iunie.

Witkoff a declarat că a fost încheiată o rundă de discuții „despre care sperăm că se va dovedi constructivă și promițătoare”. Iranul și-a reiterat cererea ca SUA să înceteze „actele sale de agresiune”.

SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns atacând Israelul și bazele americane din Golf și aliații SUA din Golful Arab - precum și blocând Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii treceau prin strâmtoare înainte de război, iar închiderea acesteia a provocat fluctuații mari ale prețurilor.

De asemenea, a sporit presiunea asupra lui Trump pentru a găsi o modalitate de a pune capăt conflictului - în special în contextul în care SUA se îndreaptă spre alegerile pentru Congres în noiembrie.

În discursul său rostit marți la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU de la New York, Trump a început prin a-și lăuda realizările în domeniul economiei, imigrației, frontierei și combaterii criminalității violente - remarci care au sunat mai degrabă dedicate alegătorilor pentru scrutinul de la mijlocul mandatului, decât diplomaților prezenți în sală.

El și-a petrecut o mare parte din discurs justificând războiul cu Iranul - un contrast uriaș cu remarcile anterioare ale secretarului general al ONU, António Guterres, care a avertizat că diviziunile globale se adâncesc și a subliniat „interdependența” popoarelor lumii.

Președintele SUA a susținut că conflictul a împiedicat Teheranul să obțină o armă nucleară și a demonstrat valoarea a ceea ce a descris ca pace prin putere - ultimatumuri mai degrabă decât înțelegeri sau compromisuri.

„Se va face o înțelegere cu Iranul care să le permită să reconstruiască și să creeze o țară mult mai mare decât a fost vreodată?”, a întrebat el. „Sau să anihilez Republica Islamică și să o fac repede, fără să le mai dau niciodată șansa de a ucide și distruge oameni și țări? Să-i trimit în iad?”

Trump a spus că este convins că un acord cu Iranul, care până acum i-a scăpat, va veni imediat după alegerile din noiembrie.

Remarcile au fost un indiciu al strategiei sale de politică externă bazate pe diplomație coercitivă - amenințarea cu forța copleșitoare, menținând în același timp negocierile deschise.

Trump le-a declarat ulterior reporterilor că oficialii americani au avut o întâlnire „foarte productivă” de trei ore cu delegația iraniană în marja adunării generale.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat că ministrul de Externe Abbas Araghci s-a întâlnit cu Witkoff.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, citat de postul de televiziune de stat IRNA, a declarat ulterior că negocierile au avut loc prin intermediul unui mediator qatarez care a comunicat condițiile Teheranului, inclusiv încetarea războiului pe toate fronturile și a „actelor de agresiune” americane.

BBC l-a întrebat pe Witkoff cum au decurs întâlnirile în timp ce părăsea clădirea ONU, iar acesta a răspuns cu un semn de aprobare. Witkoff a confirmat ulterior pe X că discuțiile au avut loc „prin intermediul mediatorilor, care au făcut naveta între cele două părți pe parcursul zilei”.

„Au încheiat cu succes o rundă de discuții care sperăm că se vor dovedi constructive și promițătoare”, a declarat Witkoff. „Mediatorii își vor continua munca.”

De la prăbușirea armistițiului, ambele părți au avut schimburi de focuri intermitente. Iranul a atacat nave despre care susține că au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără autorizație. SUA au atacat situri iraniene în strâmtoare - precum și petroliere iraniene în largul coastei țării. SUA au menținut, de asemenea, o blocadă a porturilor iraniene, provocând o perturbare uriașă economiei iraniene.

Într-un efort de a forța Teheranul să ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului, președintele Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni împotriva oricărei țări care continuă să facă comerț cu Iranul. Dar până acum, nu a existat nicio indicație a unei schimbări de curs din partea Teheranului, care insistă ca SUA și Israelul să își încheie războiul, inclusiv împotriva grupării șiite Hezbollah, susținute de Iran, din Liban, pe care Israelul o atacă.

Rebelii houthi din Yemen - de asemenea aliați cu Iranul - și-au intensificat recent atacurile menite să perturbe transportul de petrol din Arabia Saudită, determinând o escaladare a conflictului cu regatul.

Editor : Ș.R.

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