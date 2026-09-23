SUA și Iranul au avut primele discuții din iunie, după amenințarea lui Donald Trump cu „anihilarea” Republicii Islamice

Înalți oficiali iranieni și americani au purtat discuții la ONU, la New York, într-o zi în care Donald Trump a declarat că ar putea „anihila” Republica Islamică dacă conflictul rămâne nerezolvat, informează BBC.

Nu s-au raportat progrese în urma întâlnirii mediate de Qatar și la care au participat ministrul de Externe al Iranului și trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff - prima de la anularea armistițiului din iunie.

Witkoff a declarat că a fost încheiată o rundă de discuții „despre care sperăm că se va dovedi constructivă și promițătoare”. Iranul și-a reiterat cererea ca SUA să înceteze „actele sale de agresiune”.

SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns atacând Israelul și bazele americane din Golf și aliații SUA din Golful Arab - precum și blocând Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii treceau prin strâmtoare înainte de război, iar închiderea acesteia a provocat fluctuații mari ale prețurilor.

De asemenea, a sporit presiunea asupra lui Trump pentru a găsi o modalitate de a pune capăt conflictului - în special în contextul în care SUA se îndreaptă spre alegerile pentru Congres în noiembrie.

În discursul său rostit marți la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU de la New York, Trump a început prin a-și lăuda realizările în domeniul economiei, imigrației, frontierei și combaterii criminalității violente - remarci care au sunat mai degrabă dedicate alegătorilor pentru scrutinul de la mijlocul mandatului, decât diplomaților prezenți în sală.

El și-a petrecut o mare parte din discurs justificând războiul cu Iranul - un contrast uriaș cu remarcile anterioare ale secretarului general al ONU, António Guterres, care a avertizat că diviziunile globale se adâncesc și a subliniat „interdependența” popoarelor lumii.

Președintele SUA a susținut că conflictul a împiedicat Teheranul să obțină o armă nucleară și a demonstrat valoarea a ceea ce a descris ca pace prin putere - ultimatumuri mai degrabă decât înțelegeri sau compromisuri.

„Se va face o înțelegere cu Iranul care să le permită să reconstruiască și să creeze o țară mult mai mare decât a fost vreodată?”, a întrebat el. „Sau să anihilez Republica Islamică și să o fac repede, fără să le mai dau niciodată șansa de a ucide și distruge oameni și țări? Să-i trimit în iad?”

Trump a spus că este convins că un acord cu Iranul, care până acum i-a scăpat, va veni imediat după alegerile din noiembrie.

Remarcile au fost un indiciu al strategiei sale de politică externă bazate pe diplomație coercitivă - amenințarea cu forța copleșitoare, menținând în același timp negocierile deschise.

Trump le-a declarat ulterior reporterilor că oficialii americani au avut o întâlnire „foarte productivă” de trei ore cu delegația iraniană în marja adunării generale.

Televiziunea de stat iraniană a confirmat că ministrul de Externe Abbas Araghci s-a întâlnit cu Witkoff.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, citat de postul de televiziune de stat IRNA, a declarat ulterior că negocierile au avut loc prin intermediul unui mediator qatarez care a comunicat condițiile Teheranului, inclusiv încetarea războiului pe toate fronturile și a „actelor de agresiune” americane.

BBC l-a întrebat pe Witkoff cum au decurs întâlnirile în timp ce părăsea clădirea ONU, iar acesta a răspuns cu un semn de aprobare. Witkoff a confirmat ulterior pe X că discuțiile au avut loc „prin intermediul mediatorilor, care au făcut naveta între cele două părți pe parcursul zilei”.

„Au încheiat cu succes o rundă de discuții care sperăm că se vor dovedi constructive și promițătoare”, a declarat Witkoff. „Mediatorii își vor continua munca.”

De la prăbușirea armistițiului, ambele părți au avut schimburi de focuri intermitente. Iranul a atacat nave despre care susține că au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără autorizație. SUA au atacat situri iraniene în strâmtoare - precum și petroliere iraniene în largul coastei țării. SUA au menținut, de asemenea, o blocadă a porturilor iraniene, provocând o perturbare uriașă economiei iraniene.

Într-un efort de a forța Teheranul să ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului, președintele Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni împotriva oricărei țări care continuă să facă comerț cu Iranul. Dar până acum, nu a existat nicio indicație a unei schimbări de curs din partea Teheranului, care insistă ca SUA și Israelul să își încheie războiul, inclusiv împotriva grupării șiite Hezbollah, susținute de Iran, din Liban, pe care Israelul o atacă.

Rebelii houthi din Yemen - de asemenea aliați cu Iranul - și-au intensificat recent atacurile menite să perturbe transportul de petrol din Arabia Saudită, determinând o escaladare a conflictului cu regatul.

Editor : Ș.R.