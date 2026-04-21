Live TV

Taiwan susține că presiunile Beijingului au dus la anularea vizitei președintelui Lai Ching-te în Africa

Data publicării:
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te. Foto: Profimedia

Taiwanul a anunțat marți că a anulat vizita președintelui Lai Ching-te în Eswatini, programată pentru această săptămână, acuzând China că a exercitat presiuni asupra altor trei țări africane pentru a revoca permisiunea ca aeronava sa să survoleze teritoriile lor. Mica națiune din sudul Africii, Eswatini, este una dintre cele doar 12 țări care mențin relații oficiale cu Taiwanul, revendicat de China. Lai urma să plece miercuri pentru a participa la cea de-a 40-a aniversare a accesiunii la tron a regelui Mswati al III-lea, conform Reuters.

Secretarul general al Biroului Prezidențial, Pan Meng-an, a declarat că Seychelles, Mauritius și Madagascar au revocat unilateral autorizațiile de zbor pentru avionul prezidențial, fără nicio avertizare prealabilă.

„Motivul real a fost presiunea intensă exercitată de autoritățile chineze, inclusiv prin mijloace de constrângere economică”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii a agenției externe de presă.

Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe din Madagascar a declarat pentru Reuters că cererea de survol a fost respinsă. „Diplomația malgașă recunoaște o singură China. Decizia a fost luată cu respectarea deplină a suveranității Madagascarului asupra spațiului său aerian”, a spus oficialul.

Guvernul din Seychelles a refuzat să comenteze, iar Mauritius nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Președinții Taiwanului survolează de obicei fără probleme țările cu care insula nu are relații oficiale, dar China îl disprețuiește în mod special pe Lai, pe care îl numește „separatist”.

Lai afirmă că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său și că insula are dreptul să interacționeze cu restul lumii fără interferența Beijingului.

Pan a declarat că acțiunile Chinei sunt „fără precedent” în ceea ce privește „coerciția exercitată asupra unei țări terțe pentru a-i modifica decizia suverană prin intimidare”.
Acest lucru nu numai că pune în pericol siguranța zborurilor și încalcă normele internaționale, dar și jignește sentimentele poporului taiwanez, iar

guvernul condamnă acțiunile Chinei, a adăugat el.

Războiul din Iran și calculele Chinei legate de Taiwan. „Boala păcii” este cel mai slab punct al Beijingului în cazul unei invazii

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „Am luat masa cu el! S-a sucit ieri”
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
George Buhnici, reacție după incendiul de la CET Vest: „O infrastructură construită în comunism, cârpită zeci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment