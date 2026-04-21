Taiwan susține că presiunile Beijingului au dus la anularea vizitei președintelui Lai Ching-te în Africa

Taiwanul a anunțat marți că a anulat vizita președintelui Lai Ching-te în Eswatini, programată pentru această săptămână, acuzând China că a exercitat presiuni asupra altor trei țări africane pentru a revoca permisiunea ca aeronava sa să survoleze teritoriile lor. Mica națiune din sudul Africii, Eswatini, este una dintre cele doar 12 țări care mențin relații oficiale cu Taiwanul, revendicat de China. Lai urma să plece miercuri pentru a participa la cea de-a 40-a aniversare a accesiunii la tron a regelui Mswati al III-lea, conform Reuters.

Secretarul general al Biroului Prezidențial, Pan Meng-an, a declarat că Seychelles, Mauritius și Madagascar au revocat unilateral autorizațiile de zbor pentru avionul prezidențial, fără nicio avertizare prealabilă.

„Motivul real a fost presiunea intensă exercitată de autoritățile chineze, inclusiv prin mijloace de constrângere economică”, a adăugat el.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii a agenției externe de presă.

Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe din Madagascar a declarat pentru Reuters că cererea de survol a fost respinsă. „Diplomația malgașă recunoaște o singură China. Decizia a fost luată cu respectarea deplină a suveranității Madagascarului asupra spațiului său aerian”, a spus oficialul.

Guvernul din Seychelles a refuzat să comenteze, iar Mauritius nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Președinții Taiwanului survolează de obicei fără probleme țările cu care insula nu are relații oficiale, dar China îl disprețuiește în mod special pe Lai, pe care îl numește „separatist”.

Lai afirmă că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său și că insula are dreptul să interacționeze cu restul lumii fără interferența Beijingului.

Pan a declarat că acțiunile Chinei sunt „fără precedent” în ceea ce privește „coerciția exercitată asupra unei țări terțe pentru a-i modifica decizia suverană prin intimidare”.

Acest lucru nu numai că pune în pericol siguranța zborurilor și încalcă normele internaționale, dar și jignește sentimentele poporului taiwanez, iar

guvernul condamnă acțiunile Chinei, a adăugat el.

Editor : C.A.