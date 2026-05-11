Live TV

Țara în care profesorii pot aplica pedepse corporale cu băţul elevilor, dar numai cu aprobarea directorului

Data publicării:
Profesor
Foto: Profimedia
Din articol
Legi stricte

Ministrul educaţiei din Singapore a confirmat că, în anumite cazuri, profesorii au dreptul să recurgă la pedepse corporale cu băţul pentru a disciplina elevii problemă, precizarea fiind făcută odată cu lansarea unui nou cadru educaţional destinat limitării abuzului de pedepse corporale.

„Şcolile noastre folosesc bătaia cu băţul ca măsură disciplinară dacă toate celelalte măsuri sunt inadecvate, având în vedere gravitatea abaterii”, a declarat Desmond Lee, marţi, în parlament, ca răspuns la întrebările privind noile măsuri anti-agresiune anunţate pe 15 aprilie, inclusiv una referitoare la impactul asupra sănătăţii mintale al aplicării pedepsei cu băţul copiilor de până la 9 ani, scrie CNN citat de News.ro.

„Acestea respectă protocoale stricte pentru a asigura siguranţa elevului. De exemplu, bătaia cu băţul trebuie aprobată de director şi aplicată numai de profesori autorizaţi”, a declarat el parlamentarilor, noul cadru urmând să fie implementat în şcolile din Singapore începând cu 2027.

„Şcolile vor lua în considerare factori precum maturitatea elevului şi dacă bătaia cu bastonul îl va ajuta pe elev să înveţe din greşeala sa şi să înţeleagă gravitatea faptelor sale”, a spus Lee.

„Şcolile iau singure decizia dacă vor folosi bătaia cu băţul ca măsură disciplinară după ce evaluează circumstanţele faptei comise”, a adăugat el.

„Această abordare se bazează pe cercetări care arată că copiii şi tinerii învaţă să facă alegeri mai bune atunci când există limite clare impuse prin consecinţe ferme şi semnificative”, a justificat Lee, susţinând că aceasta ajută la reducerea fenomenului de bullying.

Liniile directoare, care sunt prezentate pe site-ul web al Ministerului Educaţiei, specifică faptul că doar elevii de sex masculin pot fi pedepsiţi cu băţul. „Bătaia cu băţul este o opţiune disciplinară doar pentru băieţi şi pentru abateri grave, ca ultimă soluţie, atunci când este absolut necesar”, se menţionează în acestea.

Pedeapsa corporală în şcoli a devenit din ce în ce mai rară în multe părţi ale lumii în ultimele decenii. Cu toate acestea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a estimat că între un sfert şi jumătate dintre copiii din întreaga lume sunt supuşi pedepselor corporale în şcoli şi a cerut încetarea acestei practici. „Consecinţele pedepselor corporale aplicate copiilor pot dura o viaţă întreagă şi pot afecta sănătatea fizică şi mintală, educaţia, precum şi funcţionarea socială şi profesională”, a declarat OMS într-un raport publicat în august 2025. „Există acum dovezi ştiinţifice copleşitoare că pedepsele corporale aplicate copiilor prezintă multiple riscuri de vătămare şi nu aduc niciun beneficiu copiilor, părinţilor sau societăţilor”, a adăugat aceasta.

Legi stricte

Singapore, un mic centru financiar foarte dezvoltat şi bogat din Asia de Sud-Est, este binecunoscut pentru legile sale stricte. La sfârşitul lunii aprilie, un adolescent francez a fost acuzat de două infracţiuni care i-ar putea aduce o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani, după ce ar fi lins un pai dintr-un automat de suc de portocale şi apoi l-ar fi pus la loc în distribuitor.

Nu este prima dată când un adolescent străin intră în conflict cu legile stricte din Singapore.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri a avut loc în 1993, când americanul Michael Fay a fost arestat pentru posesie de bunuri furate şi vandalizarea mai multor maşini prin vopsirea lor cu spray. Fay, care avea 18 ani la acea vreme, a fost condamnat la patru luni de închisoare şi şase lovituri cu băţul, pedeapsă care a fost redusă la patru lovituri după ce cazul a provocat un scandal internaţional şi intervenţia preşedintelui american de atunci, Bill Clinton. Singapore a aplicat pedeapsa cu băţul în ciuda presiunilor puternice din partea Washingtonului, susţinând că este important să-şi respecte propriile legi, chiar şi în cazul cetăţenilor străini – ceea ce a tensionat pentru scurt timp relaţiile dintre SUA şi Singapore.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
nicusor dan face declaratii
5
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Digi Sport
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zile libere pentru elevi. Foto Getty Images
Două zile libere pentru elevi la început de iunie. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța de vară
protest germania
Zeci de mii de elevi au protestat împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu în Germania
copii care mănâncă mere
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Bacalaureat, sesiunea specială. Foto Getty Images
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
Gradația de merit pentru profesori. Foto Getty Images
Gradația de merit 2026: În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25% a salariului din septembrie
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Hungary Election
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce...
petrol brent iran preturi
Preţurile petrolului au crescut după ce Trump a respins propunerile...
Donald Trump
„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis...
Ultimele știri
Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina
Edouard Philippe și-a lansat candidatura la președinția Franței pentru a opri extrema dreaptă: „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti”
Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă favorabilă pe 11 mai 2026. Cine sunt nativii care vor avea noroc pe toate...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii dă vestea bună pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră, marți, pe card?
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Imagini virale cu o cățelușă care „conduce” un jet ski, în timp ce stăpânul ei se plimba pe hoverboard: „Este...
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...