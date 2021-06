Un bărbat din SUA a depus jurământul pentru a deveni avocat în fața judecătorului care l-a condamnat acum 16 ani

Avocatul Edward Martell a depus jurământul pentru a intra în baroul statului Michigan în aceeași sală de tribunal și în fața aceluiași judecător care l-a condamnat pentru trafic de droguri în urmă cu 16 ani, relatează CNN.

Martell avea 27 de ani când a fost arestat pentru trafic de cocaină. El a pledat vinovat în fața judecătorului Bruce Morrow și se temea că va fi condamnat la 20 de ani de închisoare. În schimb, a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare și câteva cuvinte care i-au schimbat viața.

„Am observat imediat că Morrow era diferit. Am intrat în sala de judecată, l-am urmărit și mi-am dat seama că îi tratează pe inculpați ca pe niște oameni adevărați”, își amintește Martell.

„Nu voi uita niciodată ce mi-a spus. A zis: „Domnule Martell, nu trebuie să fii aici pentru că vinzi droguri. Ai măreție în tine. Te provoc, să devii CEO al unei companii din topul Fortune 500 (Cele mai bogate 500 de companii din lume, n.r.)”.

Când a plecat de la tribunal, Martell, acum în vârstă de 43 de ani, și-a spus că este gata să se schimbe. Și a primit în continuare ajutorul lui Morrow.

„I-am spus lui Ed: ușa mea este întotdeauna deschisă pentru tine, iată numărul meu de telefon, vreau să știu ce faci, vreau să mă ții la curent cu viața ta", a spus Morrow pentru CNN.

„I-am dat lui Ed o șansă. Toți oamenii merită să fie tratați omenește și trebuie considerați importanți”, a adăugat el.

Martell, mexican american și crescut doar de mama sa, era obișnuit cu viața grea. A crescut în cartiere sărace, bazându-se pe ajutorul guvernamental pentru a supraviețui.

„Nu mi-am dat seama cât de greu am dus-o până când am crescut, atunci am căzut pradă multor tentații”, a spus el.

Martell a spus că a primit prima condamnare pentru delincvență juvenilă la vârsta de 13 ani. Doi ani mai târziu, a fost condamnat pentru o altă infracțiune. A abandonat liceul și a plecat de acasă, implicându-se în trafic de droguri, până în momentul în care l-a cunoscut pe Morrow.

„Am fost în fața atâtor judecători, cel puțin 20. Știam că sunt în drum spre închisoare. Bănuiesc că aveam nevoie doar de puțină afecțiune”, a spus el.

Ani la rând, judecătorul a urmărit evoluția lui Martell, de la înscrierea la un colegiu comunitar, până la câștigarea unei burse de studii complete la Universitatea Mercy din Detroit și la absolvirea printre primii din an.

Martell a fost apoi acceptat la facultatea de drept a universității, unde a primit o altă bursă completă. Partea dificilă, a spus el, a fost să demonstreze că este apt din punct de vedere moral pentru a practica avocatura.

„A trebuit să fie audiat, să-și angajeze un avocat, am depus mărturie despre caracterul și abilitățile lui", a spus Morrow.

Până la urmă, cererea lui Martell de a practica avocatura a fost acceptată.

„Am plâns ca un copil”, a spus el.

După ce a promovat examenul de barou la a doua încercare, Martell a depus jurământul în fața lui Morrow, în aceeași sală de judecată în care a avut loc prima întâlnire dintre cei doi.

