Avertismentul unui opozant rus: Putin ar putea organiza un alt atac de tipul celui de la Salisbury. „Și-a ales ca inamic Regatul Unit”

Vladimir Putin ar putea organiza un alt atac de tipul celui de la Salisbury pe teritoriul Regatului Unit, dacă guvernul nu va adopta tactici mai agresive împotriva Kremlinului, a declarat miliardarul rus exilat Mihail Hodorkovski, relatează The Guardian.

Fostul magnat al petrolului s-a impus ca o figură de frunte în cercurile de opoziție ale diasporei ruse și susține că este bine informat cu privire la tendințele și evoluțiile actuale din rândul elitei de la Moscova.

Într-un interviu amplu acordat ziarului The Guardian, Hodorkovski – care încă se teme pentru viața sa după ce a petrecut 10 ani într-o închisoare din Siberia în urma conflictelor cu Putin – a afirmat că mandatul lui Trump i-a oferit liderului rus o „fereastră de oportunitate” pentru a amenința Europa.

Hodorkovski a prezis că Putin va concentra probabil trupe la granița unei țări NATO, cum ar fi Estonia, pentru a-și „demonstra puterea”, și a afirmat că, în opinia sa, serviciile de securitate ruse planifică un atac similar cu otrăvirile cu Noviciok din Salisbury din 2018, pentru a destabiliza Regatul Unit.

„Scopul […] nu ar fi doar să scape de anumite persoane, ci să creeze un sentiment de vulnerabilitate în Occident. Așa cum s-a întâmplat la Salisbury”, a spus Hodorkovski. „Nu contează dacă victima moare sau nu, important este că s-a creat sentimentul de vulnerabilitate.

Oamenii de la Kremlin nu sunt proști, sunt destul de creativi. Vor găsi noi modalități de a acționa. Ce este clar este că va exista un fel de presiune și că aceasta va lua o formă similară [cu cea din Salisbury].”

Putin „și-a ales ca principal inamic Regatul Unit”, a adăugat Hodorkovski.

Cea mai bună strategie a guvernului britanic pentru a preveni alte incidente similare celui de la Salisbury ar putea fi să treacă la ofensivă împotriva serviciilor de securitate ruse, a spus el.

„Dacă ne gândim la anii 1950 și 1960, când a existat, de asemenea, un val de interacțiuni brutale de acest gen, acesta s-a disipat destul de repede, ceea ce s-a realizat prin simpla aplicare a principiului „ochi pentru ochi”, a spus Hodorkovski, vorbind prin intermediul unui interpret.

„Oamenii care lucrează pentru serviciile de informații sunt exact ca tine și ca mine, nu vor să moară. Au început să fugă, părăsind serviciile de informații. Probabil atunci s-a decis că ar trebui să se recurgă la cele mai dure, la cele mai brutale metode. Nu sunt sigur dacă societatea britanică de astăzi este pregătită pentru acest gen de ripostă, de contraatac.”

Hodorkovski, în vârstă de 62 de ani, a fost cel mai bogat om din Rusia, cu o avere estimată la 15 miliarde de dolari, acumulată în perioada de dinainte și de după prăbușirea Uniunii Sovietice, inclusiv prin intermediul companiei sale petroliere din Siberia, Yukos. A fost arestat în 2003 după ce l-a provocat pe Putin, pledând pentru reforme democratice. A fost acuzat de fraudă și condamnat la 10 ani de închisoare, o sentință considerată pe scară largă ca fiind motivată politic. Acțiunile Yukos au fost confiscate de guvernul rus și împărțite.

După ce a petrecut un deceniu în închisoare, timp în care a fost tăiat la față de un alt deținut cu un cuțit improvizat, Hodorkovski s-a exilat în Marea Britanie.

Vorbind la birourile sale din Londra, el a spus că este prea târziu pentru Occident să evite un nou război rece cu Rusia, dar că prioritatea guvernelor ar trebui să fie evitarea escaladării către un „război fierbinte”, în ciuda așteptărilor sale că Putin va încerca să provoace aliații britanici din NATO.

„Nu m-ar surprinde dacă, în viitorul apropiat, vom vedea trupe adunate la granița cu Estonia [membru NATO], de exemplu”, a declarat Hodorkovski. „Nu cred că Putin este, de fapt, pregătit să se angajeze într-un alt conflict militar. Dar acest lucru va avea un impact.”

„El consideră că fereastra sa de oportunitate este reprezentată de faptul că [Donald] Trump se află la putere”, a spus Hodorkovski, adăugând că această fereastră s-ar putea închide dacă republicanii ar obține rezultate slabe la alegerile intermediare din noiembrie din SUA și Trump ar deveni, de fapt, un președinte fără putere.

Poziția lui Putin nu a fost slăbită în mod semnificativ de impunerea sancțiunilor împotriva oligarhilor sau a anumitor produse sau sectoare, a afirmat Hodorkovski. Politicienii au dorit să „impresioneze electoratul” prin sancțiuni împotriva mărfurilor și comerțului, dar, în practică, aplicarea acestora era „nerealistă”, a adăugat el.

The Guardian a raportat recent îngrijorări cu privire la faptul că echipamentele irlandeze din aluminiu și fibră de carbon, care pot fi utilizate pentru fabricarea dronelor și rachetelor, ar putea ajunge în lanțul de aprovizionare al armatei ruse.

Hodorkovski a spus că convingerea Occidentului că sancțiunile împotriva oligarhilor ruși i-ar motiva să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina se bazează pe o înțelegere „eronată” a relației dintre oamenii de afaceri bogați și Kremlin.

„De 20 de ani spun că în Rusia nu există oligarhi”, a afirmat el. „Cum poți concilia oligarhia cu dictatura? Dacă ai bani, dar nu ai arme, nu ești decât o pradă pentru altcineva.”

Cu toate acestea, el a recunoscut că unii oligarhi au fost „agenți de influență” ai Rusiei în Occident și că sancțiunile le-au neutralizat puterea. Un oligarh pe care Hodorkovski îl cunoaște bine este fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici.

Cei doi plănuiau să creeze cea mai mare companie petrolieră din Rusia prin fuziunea dintre Yukos și afacerea Sibneft a lui Abramovici. Fuziunea era în curs de desfășurare, printr-o combinație de numerar și schimb de acțiuni, când Hodorkovski a fost arestat, iar Abramovici s-a retras din tranzacție și a asigurat desfășurarea efectivă a acesteia.

În 2005, Abramovici și-a vândut acțiunile din cadrul Sibneft către Kremlin pentru suma de 13 miliarde de dolari și a folosit o parte din venituri pentru a finanța clubul de fotbal Chelsea, pe care îl cumpărase cu doi ani înainte.

Achiziția clubului Chelsea de către Abramovici nu ar fi putut avea loc fără binecuvântarea lui Putin, a afirmat Hodorkovski, deși a precizat că acest lucru nu înseamnă că președintele rus ar fi ordonat preluarea.

Cu toate acestea, Hodorkovski a declarat că a observat interesul deosebit al lui Putin pentru disputa juridică dintre Abramovici și guvernul britanic cu privire la modul în care ar trebui utilizate veniturile de 2,5 miliarde de lire sterline obținute din vânzarea forțată a clubului Chelsea în 2022. Se consideră că punctul de blocaj îl reprezintă insistența Westminsterului ca fondurile să nu fie deturnate către niciun teritoriu aflat sub control rusesc.

Hodorkovski a declarat: „Știu – deși doar dintr-o singură sursă pe care nu o pot dezvălui – că administrația prezidențială consideră fondurile despre care Abramovici poartă discuții cu guvernul britanic drept o resursă viitoare pentru reconstrucția atât a părții din Ucraina aflate sub controlul Kievului, cât și a părții aflate sub controlul Moscovei. Eu personal am încredere în această sursă. S-ar putea spune că aceasta este convingerea mea profundă.”

Avocații lui Abramovici au declarat că niciun guvern nu a fost implicat în achiziționarea clubului Chelsea, nici în încercările actuale de a găsi o soluție împreună cu guvernul britanic pentru a debloca fonduri în scopuri caritabile. Abramovici a intentat anterior o acțiune în justiție împotriva editurii Harper Collins în legătură cu o afirmație din cartea Putin’s People, potrivit căreia președintele rus ar fi ordonat achiziționarea clubului de fotbal din Premier League. El a obținut o clarificare conform căreia această alegație nu era o afirmație de fapt.

În octombrie 2025, guvernul rus l-a declarat pe Hodorkovski „terorist”, alături de membrii Comitetului Antirăzboi din Rusia, fondat de exilați și activiști în 2022, acuzându-i că ar fi pus la cale o lovitură de stat violentă.

Hodorkovski a declarat că a încercat să nu se gândească la riscul pe care Putin l-ar putea reprezenta pentru siguranța sa. „Am petrecut 10 ani în închisoare”, a spus el, arătând spre cicatricea de pe față. „M-ar putea ucide oricând.

„În Regatul Unit nu ai cum să te protejezi. Așa că, dacă serviciile voastre de informații fac ceva, le sunt recunoscător.”

El a afirmat anterior că un atac al SUA și Israelului asupra Iranului l-ar consolida pe Putin pe termen scurt. Trump a relaxat sancțiunile asupra petrolului rusesc, în timp ce prețul acestuia a crescut vertiginos din cauza blocadei impuse de Iran asupra strâmtorii Hormuz, sporind astfel veniturile Kremlinului din combustibilii fosili.

Însă Hodorkovski a afirmat că Putin nu a construit un regim care să poată supraviețui după moartea sau declinul său. „După Putin, în Rusia, sistemul va trebui să fie complet demolat și reconstruit, clădit de la zero”, a spus el. „Intervalul pentru schimbări reale, așteptările sunt de aproximativ cinci până la șapte ani de acum încolo.”

Întrebat dacă își poate imagina să se întoarcă în Rusia, Hodorkovski a spus: „Sunt cu 11 ani mai tânăr decât Putin. Așa că am o șansă.”

Citește și:

Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia în următorii 5–10 ani

Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”

