Cum a fost prins „Regele Sudului”, marele baron al drogurilor care s-a ascuns de poliție jucând în echipe de fotbal din America Latină

Cel mai periculos lider mafiot din Uruguay și, totodată, unul dintre cei mai căutați baroni ai drogurilor din America Latină, Sebastian Marset, zis și „Regele Sudului”, a ajuns în fața instanței, după ce a fost prins de forțele speciale din Bolivia și extrădat în SUA. Marset a reușit să se ascundă de poliție timp de ani de zile, jucând în mai multe echipe profesioniste de fotbal sub diverse identități false.

Bărbatul de 34 de ani este liderul grupării Primer Cartel Uruguayo (PCU) și a fost capturat în cartierul de lux Las Palmas din orașul Santa Cruz de la Sierra, capitala economică a Boliviei, potrivit El Pais. El a fost extrădat în SUA, unde este acuzat de spălare de bani asociată cu rețeaua sa de trafic de cocaină.

Marset este cel mai important baron al drogurilor din partea inferioară a Americii de Sud, iar autoritățile americane din cadrul Drug Enforcement Agency (DEA) au oferit o recompensă de 2 milioane de dolari pentru informații ce puteau ajuta la prinderea și condamnarea lui.

Marset a ajuns cunoscut în 2013, după ce a fost arestat pentru un transport de 450 de kilograme de marijuana. După ce a stat la închisoare cinci ani, acolo unde și-a făcut relații cu mafia italiană și cu Primeiro Comando da Capital, una dintre cele mai puternice grupări criminale din Brazilia, el a pus bazele unei rețele de trafic de cocaină care începea în Bolivia, trecea prin Paraguay și ajungea într-un final în Europa, potrivit Insight Crime.

„Regele Sudului” este acuzat și că a ordonat asasinarea uni procuror din Paraguay care a fost împușcat mortal în timp ce își petrecea luna de miere pe o plajă din Columbia, în 2022.

Sebastian Marset dispărea și reapărea la o altă echipă de fotbal, de multe ori, având o nouă identitate falsă.

Active confiscate în valoare de 15 milioane de dolari, inclusiv 16 avioane, cinci case și mai multe arme

Un an mai târziu, Marset a fost depistat în Bolivia, unde folosea un nume fals, însă operațiunea de arestare s-a încheiat cu răpirea a doi dintre polițiști și evadarea liderului mafiot.

Marset a ridiculizat apoi autoritățile într-o postare pe rețelele sociale, spunând că șeful forțelor speciale din Bolivia trimise să îl prindă l-a informat din timp despre operațiune, după ce a primit mită din partea traficanților de droguri.

„Mulțumită ajutorului directorului FELCN, am reușit să plec, pentru că m-a avertizat că ministrul a emis un mandat de arestare împotriva mea”, a spus Marset într-o înregistrare postată online. „A luat niște bani și mi-a zis să plec.”

În timpul raidului din 2023, autoritățile au confiscat arme, mașini de lux și sume mari de bani descoperite într-o vilă din Santa Cruz, unde a trăit ani de zile cu soția și cei trei copii ai săi.

Marset a fost prins doi ani mai târziu în același oraș. În timpul operațiunii din 13 martie, poliția a arestat și alte patru persoane asociate cu PCU și a confiscat active în valoare de 15 milioane de dolari, inclusiv 16 avioane, cinci case și mai multe arme, potrivit CBS News.

„Este foarte probabil ca printre cei care au colaborat cu Marset să se numere și ofițeri de poliție”

Marset ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare pentru acuzațiile de spălare de bani. Investigatorii din Paraguay au dezvăluit faptul că Marset i-a cerut ajutorul unui asociat pentru a scăpa de cadavrele inamicilor săi omorâți, scrie Le Monde.

„Avem informații despre mulți oameni care au colaborat cu Marset”, a spus și șeful poliției din Bolivia, Mirko Sokol. „Este foarte probabil ca printre ei să se numere și ofițeri de poliție.”

Marset este al doilea șef de cartel din America Latină care a fost ucis sau prins în ultima perioadă. Luna trecută, unul dintre cei mai căutați infractori în Mexic și SUA, Nemesio Oseguera, zis și „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară desfășurată în Mexic la care au participat și autoritățile americane. Recompensa oferită în SUA pentru prinderea lui El Mencho era de 15 milioane de dolari.

