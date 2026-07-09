Un bărbat de 78 de ani din Alba, cercetat penal după ce a omorât o pisică în bătaie și a aruncat-o peste gard

Un bărbat de 78 de ani din comuna Meteș, județul Alba, este anchetat de poliţişti după ce ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul şi, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului.

„În urma apariţiei, pe reţele de socializare, a unui videoclip în care un bărbat ar fi aruncat o pisică peste gardul proprietăţii sale, la data de 9 iulie 2026, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba s-au deplasat în comuna Meteş, judeţul Alba, la domiciliul bărbatului, pentru clarificarea tuturor aspectelor. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că, la data de 8 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, i-ar fi aplicat unei pisici mai multe lovituri cu un obiect contondent, provocându-i decesul şi, ulterior, aruncând cadavrul acesteia peste gardul imobilului”, a transmis, joi seara, IPJ Alba.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, scrie Alba24.

Editor : Sebastian Eduard