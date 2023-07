„Un punct de cotitură în lupta împotriva demenței”. A fost descoperit un nou medicament care încetinește boala Alzheimer

Rezultatele finalele ale unui studiu clinic au confirmat că medicamentul donanemab încetinește cu aproximativ 35% declinul cognitiv la pacienții cu Alzheimer. Experții în sănătate spun că acest medicament reprezintă un punct de cotitură în lupta împotriva demenței, scriu BBC și The Guardian.

Donanemab funcționează în cazul bolii Alzheimer, nu și în alte tipuri de demență, cum ar fi demența vasculară. Acest lucru se datorează faptului că este conceput pentru a elimina una dintre caracteristicile cheie ale bolii Alzheimer - o substanță numită amiloid care se acumulează în spațiile dintre celulele creierului.

Donanemab, produs de Eli Lilly, funcționează în același mod ca lecanemab - dezvoltat de companiile Eisai și Biogen, despre care s-a dovedit anul trecut că a redus decinul cognitiv la pacienții cu Alzheimer cu 27%.

Liderii din domeniul sănătății au salutat sosirea medicamentelor ca pe un „punct de cotitură în lupta împotriva bolii Alzheimer”, prin care boala ar putea deveni la fel de ușor de gestionat ca și afecțiuni precum diabetul sau astmul.

Rezultatele finale ale studiului asupra donanemab au fost publicate în Journal of the American Medical Association și prezentate luni la Conferința internațională a Asociației Alzheimer de la Amsterdam.

Donanemab poate încetini boala Alzheimer

Studiul concluzionează că, după 76 de săptămâni de tratament, medicamentul a reușit să încetinească declinul clinic cu 35,1% la persoanele cu Alzheimer în fază incipientă ale căror scanări cerebrale au arătat niveluri scăzute sau medii ale unei proteine numite tau.

Atunci când rezultatele au fost combinate pentru persoanele care aveau niveluri diferite ale acestei proteine, s-a înregistrat o încetinire cu 22,3% a progresiei bolii.

Asta înseamnă că persoanele cu această boală ar putea continua să îndeplinească sarcinile zilnice, inclusiv să facă cumpărături, să se ocupe de gospodărie, să gestioneze finanțele și să ia medicamente.

Cercetătorii au studiat aproape 1.800 de persoane cu Alzheimer în stadiu incipient. Jumătate dintre aceștia au primit o perfuzie lunară de donanemab, iar cealaltă jumătate a primit un placebo timp de 18 luni.

În cazul unui număr mic de participanți la studiu, au existat unele efecte secundare grave, cum ar fi umflarea creierului.

De asemene, trei decese în grupul donanemab și unul în grupul placebo au fost considerate „legate de tratament”.

Eli Lilly a solicitat aprobarea pentru donanemab în SUA și va face același lucru în Marea Britanie în săptămânile următoare, potrivit informațiilor The Guardian. Lecanemab a primit undă verde în SUA la începutul acestei luni, dar încă așteaptă aprobarea din partea Agenției de reglementare a medicamentelor și produselor de sănătate (MHRA) din Marea Britanie.

Un alt medicament cu anticorpi Alzheimer, numit aducanumab, a fost recent respins de autoritățile de reglementare europene din cauza problemelor de siguranță și a lipsei de dovezi că ar fi eficient pentru pacienți.

Mai mult de 6 milioane de americani trăiesc cu Alzheimer, iar acest număr se estimează că va creşte la aproape 13 milioane până în 2050, potrivit Asociaţiei Alzheimer.

Povestea unui pacient care a participat la studiu

Mike Colley, în vârstă de 80 de ani, este unul dintre cei câteva zeci de pacienţi din Marea Britanie care au luat parte la acest studiu global, publicat în revista JAMA, scrie BBC.

El primeşte o perfuzie în fiecare lună la o clinică din Londra şi spune că este "unul dintre cei mai norocoşi oameni pe care îi veţi întâlni vreodată".

Mike şi familia sa au observat că avea probleme de memorie şi de luare a deciziilor, nu cu mult timp înainte de a începe studiul.

Fiul său, Mark, a spus că a fost foarte greu la început. "Să-l văd cum se lupta cu procesarea informaţiilor şi cu rezolvarea problemelor a fost foarte greu. Dar cred că declinul a atins un platou acum", a declarat Mark pentru BBC.

"Mă simt mai încrezător în fiecare zi", mărturiseşte Mike.

Mike Colley a împlinit 80 de ani în aprilie. La petrecerea de ziua sa de naştere, el şi-a surprins familia cântând My Way în faţa a 40 de invitaţi. El a declarat pentru BBC News: "Asta este încrederea pe care o am acum. Nu aş fi făcut asta nici măcar acum 12 luni".

Fiul său, Mark, a adăugat: "Nu am crezut niciodată că îl voi vedea pe tatăl meu atât de plin de viaţă din nou. A fost un moment incredibil".

Editor : I.C