Un român din Italia și-a găsit mașina de lux dezmembrată în parcare. Hoții i-au furat piese de 14.000 de euro, inclusiv volanul

Un român stabilit la Verona, în Italia, și-a găsit mașina practic dezmembrată în parcare, după ce hoții i-au furat piese în valoare de 14.000 de euro.

Românul, Constantin, care deține un autoturism Mercedes dintr-o gamă de lux, fabricat în 2016, a povestit pentru publicația italiană L'Arena, că mașina a fost vandalizată în parcarea din fața fabricii la care lucrează soția lui. Femeia a intrat în tura de noapte, în jurul orei 21:00, și la ora 6:00, când a vrut să plece spre casă, a urcat în mașină și și-a dat seama că nu mai avea volan.

A coborât din mașină și a început să o analizeze, ocazie cu care a observat că farurile, masca, bara, dar mai multe piese de sub capotă lipseau. Femeia a anunțat poliția.

Constantin, foarte atașat de mașina pe care și-a dorit-o foarte mult și pentru care a făcut un efort financiar considerabil, a încercat să își facă si el propria investigație. „Am publicat pe Facebook pozele cu mașina, pentru a arăta ce s-a întâmplat și pentru a cere ajutor, și mi-au scris persoane din Padova, Milano și din multe alte provincii, spunând că același lucru li s-a întâmplat și lor”, a spus el.

Bărbatul a mai spus că are o asigurare, însă aceasta acoperă doar furtul mașinii, nu și al pieselor, așa că va trebui să cumpere din propriul buzunar piesele lipsă, evaluate la aproximativ 14.000 de euro, în condițiile în care încă plătește rate pentru mașină.

„Când am aflat de furt, am intrat pe site-urile unde sunt puse la vânzare piese de schimb și am găsit unele de la modelul meu de mașină. Când am întrebat vânzătorul de unde le avea, m-a blocat", a mai spus Constantin.

Bărbatul speră ca poliția să obțină indicii prețioase după analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere aflate în zonă.

