Video Italia: Tânăr salvat dintr-o peșteră, de la 120 de metri adâncime, după ce a rămas cu piciorul prins sub un bolovan

Un speolog amator al cărui picior rămăsese prins sub un bolovan la o adâncime de aproximativ 120 de metri a fost salvat dintr-o peşteră din nord-vestul Italiei, au anunţat luni serviciile de urgenţă, adăugând că operaţiunea a implicat în total 53 de persoane, relatează Reuters.

Operaţiunea de salvare, care a durat toată noaptea, a avut loc în Grotta dei Cinghiali Volanti (Peştera Mistreţilor Zburători), una dintre principalele zone de speologie din Italia, în provincia Cuneo, la aproximativ 120 de kilometri sud de Torino.

Exploratorul a fost asistat iniţial la un punct medical improvizat amenajat în interiorul peşterii şi a fost apoi scos afară pentru a fi transportat la spital cu ambulanţa, a declarat Serviciul de Salvare Alpină şi Speleologică într-un comunicat.

Personalul medical a considerat că starea lui este suficient de bună pentru a nu fi necesară evacuarea pe targă, a precizat serviciul, adăugând că salvatorii au provenit din diferite părţi ale Italiei.

Speologul amator a fost descris ca fiind cetăţean italian, iar presa a relatat că are 20 de ani.

