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INS: Numărul înnoptărilor în structurile de cazare din România a scăzut cu 8% în primele patru luni. De unde vin cei mai mulți turiști

Data publicării:
Bucharest, Romania, August 20, 2023: People enjoying nightlife in the old town of Bucharest, Romania
Cei mai mulți turiști au fost români, care au reprezentat aproape 80% din totalul sosirilor. Sursa foto: Profimedia
Din articol
Ce arată scăderea înnoptărilor Bucureștiul și Brașovul, cele mai căutate destinații Luna aprilie a adus noi scăderi

Turismul din România a înregistrat un început de an mai slab comparativ cu 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În primele patru luni din 2026, numărul înnoptărilor în hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare a scăzut cu 8%, iar numărul turiștilor care s-au cazat în România a fost mai mic decât în perioada similară a anului trecut.

Datele INS arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 3,166 milioane de persoane.

Cei mai mulți turiști au fost români, care au reprezentat aproape 80% din totalul sosirilor. Turiștii străini au avut o pondere de 20,3%.

În același timp, numărul total al înnoptărilor, indicator care arată câte nopți au petrecut turiștii în unitățile de cazare, a ajuns la 5,969 milioane, în scădere cu 8% față de primele patru luni din 2025.

Și în acest caz, turiștii români au generat cea mai mare parte a înnoptărilor, respectiv 77% din total, în timp ce turiștii străini au reprezentat 23%.

Ce arată scăderea înnoptărilor

Scăderea numărului de înnoptări este considerată un indicator important pentru industria turismului, deoarece reflectă atât numărul turiștilor, cât și perioada petrecută de aceștia în destinațiile turistice. Practic, o reducere a înnoptărilor poate însemna fie că au venit mai puțini turiști, fie că aceștia au ales vacanțe mai scurte.

Potrivit INS, durata medie a șederii în primele patru luni ale anului a fost de 1,8 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru turiștii străini.

În același timp, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistice, adică gradul efectiv de ocupare al hotelurilor și pensiunilor, a fost de 20,7%, în scădere cu 2,8 puncte procentuale față de anul trecut.

Bucureștiul și Brașovul, cele mai căutate destinații

Cele mai multe sosiri de turiști au fost înregistrate în București, unde au fost cazați aproximativ 557.300 de turiști în primele patru luni ale anului. Capitala este urmată de județul Brașov, cu 385.200 de turiști, și de Cluj, cu 168.300 de persoane cazate.

Și la capitolul înnoptări, Bucureștiul ocupă primul loc, cu 1,146 milioane de nopți petrecute în unitățile de cazare. Brașovul se află pe locul al doilea, cu 739.600 de înnoptări, urmat de Prahova, cu 323.400.

În ceea ce privește turiștii străini, cei mai mulți au provenit din Italia, respectiv 69.300 de persoane. Pe următoarele locuri se află Germania, cu 56.400 de turiști, și Regatul Unit al Marii Britanii, cu 44.200 de persoane.

Luna aprilie a adus noi scăderi

Datele INS arată că și luna aprilie a continuat tendința descendentă din turism. Comparativ cu aprilie 2025, sosirile în structurile de cazare au scăzut cu 7%, până la 813.600 de persoane.

În același timp, numărul înnoptărilor a coborât cu 11,6%, până la 1,516 milioane. Durata medie a șederii s-a menținut la un nivel apropiat de cel din primele patru luni ale anului: 1,8 zile pentru turiștii români și 2,1 zile pentru turiștii străini.

Editor : A.D.

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