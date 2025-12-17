Un stat australian vrea să schimbe de urgență legislația privind folosirea armelor, în urma masacrului din Sydney

Atacul de la Bondi Beach declanșează reforme rapide ale legilor privind folosirea armelor în Australia. Parlamentul din New South Wales va fi convocat pentru adopta măsuri urgente în acest caz, anunță miercuri Reuters. Între timp, Sydney va face o pauză în doliu astăzi, când vor începe funeraliile pentru unele dintre cele 15 persoane ucise în cel mai sângeros atac armat din Australia din ultimele trei decenii - o sărbătoare evreiască de Hanukkah transformată în tragedie, care a zguduit națiunea și a intensificat temerile legate de creșterea antisemitismului și a extremismului.

Poliția se concentrează asupra presupușilor autori ai atacului: Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, și fiul său de 24 de ani, numit în mass-media locală Naveed, în timp ce investighează posibile legături cu Statul Islamic. Sajid a fost ucis într-un schimb de focuri cu polițiștii în parcul Bondi Beach, unde a avut loc atacul duminică.

Anchetatorii intenționează să-l interogheze pe fiul său încă de miercuri, după ce efectul medicamentelor va dispărea și în prezența unui avocat, a declarat comisarul poliției din New South Wales, Mal Lanyon. Acesta se află în continuare într-un spital din Sydney, după ce a ieșit din comă în urma împușcăturilor primite din partea poliției.

Albanese spune că va participa la funeralii, dacă va fi invitat

Prim-ministrul Anthony Albanese nu a dezvăluit dacă va participa la vreuna dintre înmormântări.

„Aș participa la orice eveniment la care aș fi invitat; aceste înmormântări au loc pentru a-și lua rămas bun de la cei dragi”, a declarat Albanese pentru ABC Radio, sugerând că nu a fost invitat să participe.

Albanese a spus că Ahmed al-Ahmed, 43 de ani, bărbatul care l-a imobilizat pe unul dintre atacatori pentru a-i lua arma și a suferit răni prin împușcare, urma să fie operat miercuri.

Unchiul lui Al-Ahmed, Mohammed al-Ahmed, din Siria, a declarat că nepotul său a părăsit orașul natal din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, în urmă cu aproape 20 de ani, pentru a căuta de lucru în Australia.

„Am aflat prin intermediul rețelelor sociale. L-am sunat pe tatăl său și mi-a spus că era Ahmed. Ahmed este un erou, suntem mândri de el. Siria, în general, este mândră de el”, a declarat unchiul său pentru Reuters.

Albanese se confruntă cu critici potrivit cărora guvernul său de centru-stânga nu a făcut suficient pentru a preveni răspândirea antisemitismului în Australia în timpul războiului de doi ani dintre Israel și Gaza și nu a reușit să prevină împușcăturile în masă.

„Vom colabora cu comunitatea evreiască, vrem să eradicăm antisemitismul din societatea noastră”, le-a declarat Albanese reporterilor. „Vrem să eradicăm și ideologia malefică a ceea ce, potrivit anchetatorilor, pare a fi un atac inspirat de ISIS. Nu este loc pentru astfel de ură.”

Julian Leeser, parlamentar evreu din opoziție, a declarat că atacul a stârnit „o furie aprinsă în rândul comunității”.

O tragedie care a șocat Australia

Printre alte victime s-au numărat un supraviețuitor al Holocaustului, un cuplu care s-a apropiat de atacatori înainte ca aceștia să înceapă să tragă și o fetiță de 10 ani pe nume Matilda, potrivit interviurilor, oficialilor și relatărilor mass-media.

Albanese a adus un omagiu lui Boris și Sofia Gurman, care au fost uciși în timpul atacului.

„Boris a atacat unul dintre teroriști în momentul în care acesta a coborât din mașină, ceea ce a dus la moartea domnului și doamnei Gurman”, a declarat Albanese.

Tatăl Matildei a declarat marți seara, la o veghe organizată la Bondi, că nu vrea ca moștenirea fiicei sale să fie uitată.

„Am venit aici din Ucraina... și am crezut că Matilda este cel mai australian nume care poate exista. Așa că amintiți-vă numele, amintiți-vă de ea”, a declarat el, potrivit presei locale.

Autoritățile sanitare au declarat miercuri că 22 de pacienți erau internați în mai multe spitale din Sydney pentru tratarea rănilor suferite.

Bărbații acuzați de atacul de duminică de la Bondi Beach călătoriseră în sudul Filipinelor, o regiune afectată de mult timp de militanții islamiști, înainte de atacul care, potrivit poliției australiene, pare să fi fost inspirat de Statul Islamic.

