Video Eroul de la Bondi Beach, care a dezarmat unul dintre atacatori, a primit donații de aproape 2 milioane de dolari australieni

NSW Premier visits hero injured in Australian Beach shooting
Ahmed al Ahmed, pe patul de spital. Foto: Profimedia

Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei doi atacatori care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe unul dintre atacatori, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de lideri străini, inclusiv Donald Trump, pentru curajul său în timpul atacului antisemit din Sydney. Numele său este Ahmed al Ahmed.  O campanie GoFundMe lansată în sprijinul bărbatului de 43 de ani devenit erou la Bondi Beach a strâns aproape 2 milioane de dolari australieni în doar câteva zile, relatează Business Standard.

Peste 33.000 de donatori au contribuit la fond, cea mai mare sumă venind de la miliardarul american Bill Ackman, care a donat aproape 100.000 de dolari și a promovat campania pe rețelele sociale, relatează Business Standard.

Ahmed al Ahmed, originar din Siria și proprietar al unui magazin de fructe și tutun în Sydney, a devenit erou național după ce a intervenit curajos în atacul terorist de duminică, 14 decembrie.

Evenimentul s-a produs în timpul celebrării primei zile a Hanuka, festivalul evreiesc al luminilor, când aproximativ 1.000 de persoane erau adunate în Archer Park, lângă plaja Bondi. Doi atacatori înarmați, identificați ca Sajid Akram (50 de ani) și fiul său Naveed Akram (24 de ani), au deschis focul asupra mulțimii, ucigând cel puțin 15 persoane și rănind peste 40. Atacul a fost declarat act terorist motivat de ideologie islamistă, cei doi având probabil legături cu Statul Islamic.

În filmări de la fața locului se poate observa cum Ahmed, ascuns inițial în spatele unei mașini parcate, a sărit asupra unuia dintre atacatori când arma acestuia s-a blocat, i-a smuls pușca și l-a forțat să se retragă. Gestul său a fost creditat cu salvarea multor vieți. Ulterior, Ahmed a fost împușcat de patru-cinci ori de celălalt atacator și a suferit intervenții chirurgicale multiple, fiind acum în perioada de recuperare.

G8I4aDDa8AAsf0j
Ahmed al Ahmed, în momentul intervenției sale pentru oprirea atacatorului. Foto: captură video

Premierul australian Anthony Albanese l-a vizitat în spital, declarând: „Ahmed este un erou australian adevărat, care a alergat spre pericol pentru a salva alți oameni”. Președintele american Donald Trump l-a lăudat public, spunând că are „un mare respect” pentru „omul foarte curajos” care a salvat vieți. Bill Ackman l-a numit „un erou curajos” și a anunțat un program de recompense pentru acte similare.

Poliţia din Australia afirmă că presupuşii autorii ai atacului au călătorit în Filipine luna trecută. Autorităţile identificaseră în maşina lor două steaguri ale grupării Statul Islamic.

„Motivele pentru care s-au dus în Filipine și scopul acestei călătorii, precum și locurile pe care le-au vizitat în timpul șederii acolo, fac obiectul unei anchete în acest moment. Confirm, de asemenea, că vehiculul înregistrat pe numele tânărului conținea dispozitive explozive improvizate. Confirm, însă, și faptul că acesta conținea două steaguri ISIS confecționate artizanal”, a declarat Mal Lanyon, comisar la Poliția New South Wales.

După cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani, Australia vrea să înăsprească legea armelor de foc, inclusiv prin necesitatea de a înnoi mai des permisele. Ambasadorul israelian în Australia crede ca este nevoie si de o mai bună educatie pentru protejarea comunității evreiești.

Editor : M.C

