Au apărut imagini dramatice cu două victime ucise în timp ce încercau să-l oprească pe unul din atacatorii înarmați de pe plaja Bondi. Cuplul a fost identificat ca fiind Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și Sofia Gurman, în vârstă de 61 de ani, după ce familia lor a acordat o declarație publicației Sydney Morning Herald.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„Suntem frânți de pierderea subită și fără sens a iubiților noștri Boris și Sofia Gurman”, a declarat familia.

„Erau căsătoriți de 34 de ani, iar cea de-a 35-a aniversare a nunții lor se apropia în ianuarie. Așteptam cu nerăbdare să sărbătorim cea de-a 62-a aniversare a Sofiei miercuri, 17 decembrie.”

Imaginile de pe camera de bord postate pe platforma socială chineză Rednote au arătat momentul în care Boris, purtând un tricou mov, a sărit pe atacatorul Sajid Akram pe Campbell Parade din Bondi, în timp ce acesta ieșea din mașina sa, care avea un steag al grupării Stat Islamic arborat pe parbriz.

Se pare că Boris îl împinge pe Akram pe stradă și îi smulge o armă din mâini. Sofia a fost și ea implicată în confruntare.

Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de o locuitoare din Sydney a cărei cameră de bord a surprins în mod neașteptat incidentul. „Astfel de eroi civili nu ar trebui uitați”, a scris ea în mandarină în postare. „Sunt cu adevărat îndurerată.”

Imagini separate realizate ulterior cu o dronă arată cuplul întins nemișcat împreună pe trotuar.

„Boris era un mecanic pensionar, cunoscut pentru generozitatea sa, forța tăcută și dorința de a da o mână de ajutor oricui avea nevoie. Sofia lucra la Poșta Australiană și era profund iubită de colegi și de comunitate”, a declarat familia cuplului.

Cuplul se numără printre cele 15 victime ale atacului terorist de pe plaja Bondi.

Majoritatea victimelor participau la o sărbătoare pentru prima zi de Hanuka, când au început împușcăturile. Este cel mai grav atac armat în masă din Australia de la masacrul de la Port Arthur din 1996.

Editor : Ș.R.