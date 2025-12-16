Live TV

Video Curajul incredibil al unui cuplu: Boris și Sofia au încercat să-l oprească pe unul din atacatorii de pe plaja Bondi, dar au fost uciși

Data publicării:
profimedia-1059644218
Eveniment în memoria oamenilor uciși pe plaja Bondi din Sydney. Foto: Profimedia

Au apărut imagini dramatice cu două victime ucise în timp ce încercau să-l oprească pe unul din atacatorii înarmați de pe plaja Bondi. Cuplul a fost identificat ca fiind Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și Sofia Gurman, în vârstă de 61 de ani, după ce familia lor a acordat o declarație publicației Sydney Morning Herald.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„Suntem frânți de pierderea subită și fără sens a iubiților noștri Boris și Sofia Gurman”, a declarat familia.

„Erau căsătoriți de 34 de ani, iar cea de-a 35-a aniversare a nunții lor se apropia în ianuarie. Așteptam cu nerăbdare să sărbătorim cea de-a 62-a aniversare a Sofiei miercuri, 17 decembrie.”

Imaginile de pe camera de bord postate pe platforma socială chineză Rednote au arătat momentul în care Boris, purtând un tricou mov, a sărit pe atacatorul Sajid Akram pe Campbell Parade din Bondi, în timp ce acesta ieșea din mașina sa, care avea un steag al grupării Stat Islamic arborat pe parbriz.

Se pare că Boris îl împinge pe Akram pe stradă și îi smulge o armă din mâini. Sofia a fost și ea implicată în confruntare.

Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de o locuitoare din Sydney a cărei cameră de bord a surprins în mod neașteptat incidentul. „Astfel de eroi civili nu ar trebui uitați”, a scris ea în mandarină în postare. „Sunt cu adevărat îndurerată.”

Imagini separate realizate ulterior cu o dronă arată cuplul întins nemișcat împreună pe trotuar.

„Boris era un mecanic pensionar, cunoscut pentru generozitatea sa, forța tăcută și dorința de a da o mână de ajutor oricui avea nevoie. Sofia lucra la Poșta Australiană și era profund iubită de colegi și de comunitate”, a declarat familia cuplului.

Cuplul se numără printre cele 15 victime ale atacului terorist de pe plaja Bondi.

Majoritatea victimelor participau la o sărbătoare pentru prima zi de Hanuka, când au început împușcăturile. Este cel mai grav atac armat în masă din Australia de la masacrul de la Port Arthur din 1996.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chilling moment Bondi Beach gunman opened fire from bridge
Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic”
Bondi Pavilion Following Mass Shooting Attack
Doi supraviețuitori ai Holocaustului se numără printre victimele atacului terorist din Australia
Hommages et recueillement à Bondi Beach le lendemain de la fusillade qui a fait au moins seize morts
Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney
Chilling moment Bondi Beach gunman opened fire from bridge
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney
atac armat sua
Atacul armat de la Universitatea Brown din SUA: suspectul în vârstă de 24 de ani reținut va fi eliberat
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...