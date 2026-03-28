Live TV

Un submarin nuclear sovietic, scufundat în timpul Războiului Rece, eliberează material radioactiv pe fundul mării

Data publicării:
sumbarine-damage
Foto: Gwynn et al., PNAS, 2026

Un submarin nuclear scufundat în epoca Războiului Rece eliberează materiale radioactive în apele adânci și întunecate de pe fundul Mării Norvegiei, potrivit unui studiu citat de Science Alert.

Nava sovietică K-278 Komsomoleț s-a scufundat după un incendiu la bord, în aprilie 1989. Nu numai că era alimentată de un reactor nuclear, ci avea la bord și două torpile nucleare.

Acum, rezultatele unui studiu dedicat condus de radioecologul marin Justin Gwynn de la Autoritatea Norvegiană pentru Radiații și Securitate Nucleară din cadrul Centrului Fram arată că submarinul se degradează continuu, dar nu a provocat încă efecte devastatoare.

Torpilele rămân sigilate, dar reactorul se degradează, eliberând periodic în apă nori vizibili de material radioactiv, raportează Gwynn și colegii săi într-un nou articol.

„Eliberările din reactor au loc de peste 30 de ani”, scriu cercetătorii, dar „există puține dovezi ale acumulării de radionuclizi în mediul apropiat din jurul submarinului, deoarece radionuclizii eliberați par a fi diluați rapid în apa de mare din jur”, arată el.

Scufundarea navei Komsomoleț a dus la moartea majorității membrilor echipajului și a lăsat un pericol radioactiv pe termen lung la adâncimea de 1.680 de metri, pe fundul Mării Norvegiei.

Monitorizarea continuă a epavei încă din anii 1990 a indicat scurgeri radioactive intermitente. Investigațiile inițiale au arătat că submarinul a fost avariat semnificativ, coca a fost crăpată, iar apa de mare a intrat în contact cu torpilele nucleare.

În 1994 s-au întreprins lucrări majore pentru sigilarea compartimentului torpilelor și nu au existat dovezi ale scurgerilor de plutoniu de calitate militară în mediul înconjurător.

Cu toate acestea, investigațiile anuale efectuate de guvernul norvegian au relevat izotopi radioactivi de cesiu în apa din jurul submarinului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În 2019, oamenii de știință au efectuat un studiu major, folosind un vehicul operat de la distanță (ROV) numit Ægir 6000 pentru a preleva probe de apă și de viață marină din jurul epavei Komsomoleț și pentru a evalua daunele aduse navei în sine.

La momentul respectiv, era clar că submarinul avea scurgeri. Acum, Gwynn și colegii săi au terminat analiza datelor colectate și au cuantificat scurgerea, sursa acesteia și efectele acesteia asupra ecosistemului  de pe fundul mării.

Echipa a descoperit că scurgerea nu este constantă, ci apare în explozii sporadice din locații specifice de-a lungul corpului navei, inclusiv o conductă de ventilație și zona din jurul compartimentului reactorului.

Probele din norii radioactivi eliberați de submarinul scufundat au relevat niveluri de izotopi de stronțiu, cesiu, uraniu și plutoniu. Cercetătorii raportează că în apropierea navei, nivelurile de stronțiu și cesiu sunt „de 400.000 și, respectiv, 800.000 de ori mai mari decât nivelurile tipice ale acestor radionuclizi în Marea Norvegiei”.

Nivelurile și raporturile ridicate de uraniu și plutoniu, spun cercetătorii, indică, de asemenea, că combustibilul nuclear din interiorul reactorului se corodează activ.
Cu toate acestea, la doar câțiva metri de submarin, contaminarea radioactivă scade brusc, sugerând că acești izotopi se disipează rapid.

În plus, probele de bureți, corali și anemone care trăiesc și cresc pe epavă prezintă niveluri ușor ridicate de cesiu radioactiv - dar nu prezintă semne evidente de mutații sau alte daune. Sedimentul din jur prezintă, de asemenea, puține semne de contaminare.

Între timp, lucrările de sigilare a compartimentului torpilelor rămân intacte.

Este o descoperire tulburătoare. Sugerează că daunele reale provocate de epavă au fost până acum minime, deși știm foarte puține despre viața marină la aceste adâncimi.

Totuși, un submarin defect aflat pe fundul mării se va degrada și mai mult în timp, așa că viitorul epavei Komsomoleț rămâne oarecum îngrijorător.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
donald trump
4
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
5
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Digi Sport
Ion Țiriac critică investiția de 117 milioane € a Guvernului României: ”Cea mai mare prostie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mette-Marit
Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei recunoaște relația cu Jeffrey Epstein: „Am fost manipulată și înșelată”
profimedia-1048708287
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în UE, după 30 de ani. Care sunt șansele
profimedia-1082620930
Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA
Freezing Winds 24 -harjoituksen Porvoon mediatilaisuudessa kerrotaan Merivoimien ja Yhdysvaltain merijalkaväen yhteistoiminnasta
Una dintre cele mai puternice țări NATO organizează exerciții prin care simulează un război pe scară largă cu Rusia
Sindromul Havana
Un om de știință norvegian sceptic a testat asupra sa arma care provoacă Sindromul Havana. Care e concluzia
Recomandările redacţiei
Război în Orientul Mijlociu.
Escaladare în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi au lansat rachete...
Donald Trump
Donald Trump este furios și pregătește un model de tip „pay-to-play”...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Explozie puternică într-un bloc din Caracal: 25 de persoane au fost evacuate. O femeie, transportată la spital
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși promitea oferte din primăvară. „Lucrurile au fost abordate politic”
Clonarea repetată cauzează mutaţii genetice grave la mamifere. „Nu se poate menţine supravieţuirea speciei” (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Adrian Mutu după ce a auzit că mulți români cred că era mai bine pe vremea lui Nicolae...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu și-a scos la vânzare vila din Primăverii. Cum arată locuința de lux pe care șeful LPF cere o...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”