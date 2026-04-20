Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile

Sonde petroliere Foto: Profimedia Images
Alimentează Europa, dar are deficit pe plan intern

Norvegia, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, dispune de rezerve de combustibil care ar ajunge doar pentru 20 de zile, ceea ce a determinat guvernul să ia în considerare munca la distanță, pe fondul tulburărilor din Orientul Mijlociu care perturbă aprovizionarea globală cu energie.

Perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz — una dintre cele mai importante rute maritime din lume, care transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul global — a evidențiat lipsa infrastructurii Norvegiei pentru combustibili rafinați.

Calea navigabilă din Golful Persic a devenit un punct fierbinte geopolitic după ce Iranul a restricționat transportul maritim ca răspuns la atacurile SUA și ale Israelului de la sfârșitul lunii februarie, declanșând o creștere bruscă a prețurilor la energie.

Prim-ministrul norvegian, Jonas Gahr Støre, a declarat că guvernul său ia în considerare acum generalizarea muncii la distanță pentru a reduce cererea de combustibil.

Într-un interviu acordat vineri cotidianului norvegian Aftenposten, Støre a recunoscut că strategia țării s-a bazat pe ipoteze eronate.„În calitate de țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producția continuă și pe proximitatea propriilor noastre rafinării”, a spus el, adăugând că, în perioadele mai stabile, acest lucru a fost considerat suficient, permițând Norvegiei să mențină stocuri relativ reduse.

Rezervele Norvegiei acoperă doar 20 de zile de cerere – mult sub nivelul vecinelor Suedie și Finlanda, care mențin stocuri pentru aproximativ 90 de zile.

Deficitul apare în ciuda veniturilor record din exporturi. Conform datelor oficiale, Norvegia a vândut 56,6 milioane de barili de petrol în martie pentru 4,9 miliarde de euro, în timp ce exporturile de gaze au adus 5,9 miliarde de euro, marcând un maxim istoric.

Contrastul a stârnit critici pe plan intern, comentatorii subliniind ironia faptului că o țară care contribuie la alimentarea cu energie a unei mari părți din Europa se luptă să-și asigure propriul aprovizionare internă cu combustibil.

Norvegia este un furnizor major de energie pentru țări precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde asigură aproximativ o treime din importurile de gaze.

