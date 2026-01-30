Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria. Liderul SUA cere despăgubiri-record după ce declarațiile sale fiscale au devenit publice

Președintele SUA, Donald Trump, a intentat joi un proces împotriva fiscului american (IRS) şi a Trezoreriei cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru că nu a reuşit să blocheze o scurgere de informaţii care au dus la dezvăluirea declaraţiilor sale fiscale în timpul primului său mandat, relatează AFP. Preşedintele american a refuzat întotdeauna să-şi publice declaraţiile de venituri, contrar unei lungi tradiţii a predecesorilor săi.

Plângerea pe care a depus-o joi împreună cu cei doi fii ai săi şi compania sa, în mod privat şi nu în calitate de preşedinte, susţine că propria sa administraţie fiscală nu i-a protejat viaţa privată, permiţând unui angajat al unui subcontractor al fiscului să facă publică declaraţia sa prin intermediul presei.

Acest angajat, Charles Littlejohn, a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare pentru aceste fapte. Însă avocaţii lui Donald Trump consideră astăzi că fiscul american (IRS) şi Trezoreria americană, cele două instituţii vizate în plângere, „aveau obligaţia de a proteja” declaraţia sa de venit, dar „nu au luat măsurile de protecţie obligatorii”. Avocaţii săi consideră că fiscul a provocat „prejudicii financiare şi reputaţionale, o umilire publică” şi a „afectat imaginea publică a preşedintelui Trump”.

Plângerea menţionează informaţiile publicate la acea vreme de The New York Times. În septembrie 2020, cotidianul a afirmat că Donald Trump a plătit doar 750 de dolari impozite federale în 2016 şi 2017 şi niciun dolar în 10 din cei 15 ani anteriori, în special din cauza declaraţiilor de pierderi importante ale companiilor sale.

Nu este prima dată când Donald Trump solicită daune unei agenţii sau unui departament al guvernului federal pe care îl conduce.

În octombrie, avocaţii săi au solicitat 230 de milioane de dolari Departamentului Justiţiei drept compensaţii pentru vechile anchete penale federale împotriva sa.

Citește și:

Cum vrea un grup de extremiști de dreapta să rupă o provincie bogată în petrol de Canada și legătura cu Donald Trump

Editor : C.A.