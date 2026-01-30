Zelenski anunță că Ucraina va fi pregătită pentru aderarea la UE în 2027. Tensiuni cu lideri europeni

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va fi „din punct de vedere tehnic” pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2027, în ciuda opoziției unor lideri europeni și a criticilor legate de ritmul rapid al aderării, în timp ce Ungaria se declară ferm împotriva unei integrări accelerate, informează The Guardian.

Ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a subliniat joi că „avem reguli și trebuie să le respectăm”, menționând că i-a cerut în mod repetat lui Zelenski să nu mai pună presiune pe UE privind calendarul aderării, deoarece acest lucru este contraproductiv.

Chiar și Marta Kos, comisarul european responsabil cu extinderea, a sugerat că, deși există voință politică, ar putea fi necesare mai multe eforturi pentru a finaliza procesul.

„Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți în 2027”, a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit Reuters, adăugând că până la sfârșitul anului 2026 Ucraina va fi implementat pașii principali necesari pentru aderare.

Comisia Europeană ar putea avea însă o evaluare mai nuanțată, având în vedere raportul său de progres de anul trecut, care menționa „un anumit nivel de pregătire” în mai multe domenii, dar cu progrese limitate în privința unor aspecte-cheie, precum lupta împotriva corupției sau capacitatea insuficientă în anumite sectoare monitorizate de UE.

Zelenski a precizat însă că obiectivul său principal este să obțină „un calendar clar” pentru a înțelege perspectivele reale de aderare, văzând acest lucru ca parte importantă a garanțiilor de securitate după război, în timp ce sunt așteptate noi discuții trilaterale cu Rusia și Statele Unite în zilele următoare.

Este important de reținut că extinderea UE necesită decizia unanimă a celor 27 de state membre, iar Ungaria nu doar că s-a opus de mult timp unei aderări accelerate a Ucrainei, dar relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat semnificativ în ultimele săptămâni.

„95% dintre unguri au respins aderarea rapidă a Ucrainei la UE, pentru că vor să protejeze fermierii noștri, siguranța familiilor și pacea în Ungaria”, a declarat ieri premierul pro-rus Viktor Orbán.

