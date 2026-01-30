Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră să evite acțiunea militară împotriva Iranului, care a amenințat că va ataca bazele americane și portavioanele drept răspuns la orice atac. Trump spune că intenționează să discute cu Iranul, în timp ce Pentagonul se pregătește pentru o eventuală acțiune militară asupra țării tulburată de proteste, anunță France24.

Președintele Donald Trump a declarat joi că intenționează să discute cu Iranul, chiar dacă SUA au trimis o altă navă de război în Orientul Mijlociu, iar șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a afirmat că armata va fi pregătită să execute orice decizie a președintelui.

În declarațiile sale pentru presă, Trump nu a dat detalii despre natura sau momentul dialogului și nici nu a precizat cine din Washington va conduce negocierile.

„Da, intenționez să fac asta”, a răspuns Trump când a fost întrebat despre posibile discuții cu Teheranul. „Avem multe nave foarte mari și foarte puternice care navighează spre Iran în acest moment și ar fi minunat dacă nu ar fi nevoie să le folosim.”

Liderul american, care s-a retras din acordul nuclear multinațional din 2015 cu Teheranul în timpul primului său mandat la Casa Albă, a menționat că ultima sa avertizare adresată Iranului a fost urmată de operațiunea Midnight Hammer.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi a declarat că nu a luat legătura cu trimisul special al SUA Steve Witkoff în ultimele zile și că nu a solicitat negocieri, a raportat miercuri presa de stat.

Editor : C.A.