Keir Starmer
Premierul britanic, Keir Starmer. Foto Profimedia

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a oficializat duminică, 21 septembrie, recunoașterea de către Regatul Unit a Statului Palestina, la câteva minute după o anunț similar din partea Canadei și Australiei, afirmând că dorește să apere „soluția celor două state”, excluzând însă ca mișcarea teroristă palestiniană Hamas să joace un rol politic în viitor, relatează RFI și BBC.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său recunoaște oficial statul palestinian, respectând astfel promisiunea făcută în cazul în care Israelul va refuza să pună în aplicare un armistițiu în Gaza și să se angajeze să lucreze în direcția unei soluții cu două state. 

În discursul său, Keir Starmer îndeamnă țările să „își canalizeze eforturile” pentru a realiza „viitorul pașnic” pe care toți îl doresc.

El a reiterat faptul că acest lucru înseamnă eliberarea ostaticiilor israelieni rămași în Gaza, deținuți de Hamas, încetarea violențelor și a suferinței și revenirea la soluția celor două state.

Este „cea mai bună speranță pentru pace și securitate pentru toate părțile”, afirmă el.

În timp ce anunța recunoașterea de către Marea Britanie a Statului Palestinian, prim-ministrul Starmer a spus că în Gaza, criza provocată de om a atins noi culmi. „Foamea și devastarea sunt absolut intolerabile”. Zeci de mii de oameni au fost uciși, spune el, inclusiv persoane care colectau alimente și apă. „Această moarte și distrugere ne îngrozește pe toți”, a spus el.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat într-un comunicat că și țara sa recunoaște oficial Statul Palestina. Canada „se oferă să colaboreze pentru a realiza promisiunea unui viitor pașnic pentru Statul Palestina și Statul Israel. Canada înscrie această măsură în cadrul unui efort internațional concertat menit să păstreze posibilitatea unei soluții cu două state”, a afirmat acesta.

La rândul său, Australia a anunțat că va face același lucru, recunoscând „statul independent și suveran al Palestinei”.

Decizia Londrei este deosebit de simbolică, având în vedere că Marea Britanie a jucat un rol important în crearea statului Israel după cel de-al Doilea Război Mondial, când Palestina se afla sub mandat britanic. Cu câteva minute înainte de anunțul lui Keir Starmer, Canada și Australia au oficializat recunoașterea unui stat palestinian, la fel ca aproximativ 140 de țări înaintea lor.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat într-un comunicat recunoașterea oficială a Statului Palestina. Canada „se oferă să colaboreze pentru a realiza promisiunea unui viitor pașnic pentru Statul Palestina și Statul Israel. Canada înscrie această măsură în cadrul unui efort internațional concertat care vizează păstrarea posibilității unei soluții cu două state", afirmă acesta.

La rândul său, Australia a anunțat că va face același lucru, recunoscând „statul independent și suveran al Palestinei”. „Prin aceasta, Australia recunoaște aspirațiile legitime și de lungă durată ale poporului palestinian de a avea un stat propriu”, a explicat premierul australian, Anthony Albanese, într-un comunicat.

Cele trei țări au subliniat că, în opinia lor, Hamas nu ar trebui să joace niciun rol politic într-un eventual viitor stat palestinian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

