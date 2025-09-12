Măsuri de austeritate în Slovacia: se reduce numărul sărbătorilor legale și se majorează impozitele

Guvernul slovac dezvăluie planuri drastice de austeritate, reducând numărul zilelor libere și majorând impozitele în mod general, ceea ce a determinat opoziția să lanseze avertismente cu privire la stagnarea creșterii economice, relatează Euractiv.

Slovacia ar urma să elimine trei zile libere, să majoreze impozitele, să înghețe unele pensii, să reducă ajutorul pentru șomeri și să crească contribuțiile la asigurările de sănătate, ca parte a reducerilor bugetare în valoare de 2,7 miliarde de euro, menite să redreseze finanțele publice ale țării.

Pachetul, prezentat de ministrul Finanțelor, Ladislav Kamenický (Smer-SD), ar elimina definitiv sărbătoarea legală din 17 noiembrie – care marchează căderea comunismului – și ar elimina temporar sărbătoarea de Bobotează de pe 6 ianuarie și Ziua Victoriei de pe 8 Mai, relatează Euractiv.

De asemenea, ar elimina restricțiile privind vânzările cu amănuntul în timpul altor sărbători publice și ar îngheța pensia a 13-a la 667,30 euro, printre alte prevederi.

Guvernul prim-ministrului Robert Fico ar introduce, de asemenea, două tranșe mai mari de impozit pe venit și ar dubla rata specială a impozitului pe venit pentru anumiți funcționari, de la 5% la 10%, începând de anul viitor.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru produsele alimentare procesate dulci și sărate va crește de la 19% la 23%, în timp ce taxa pe jocurile de noroc online va crește de la 27% la 30%. Cazinourile și sălile de jocuri de noroc terestre vor fi probabil supuse unei noi cote de impozitare de 21%.

Experții economici din principalul partid de opoziție, Slovacia Progresistă (PS), au criticat propunerile, argumentând că guvernul „continuă să distrugă creșterea economică”.

