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Medvedev atacă SUA de Ziua Independenţei: „Nu au dreptul să ia decizii în locul altora. Să-şi rezolve problemele din propria casă”

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Dmitri Medvedev Foto: Profimedia
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Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev susține că Statele Unite „nu au dreptul să-şi impună voinţa altora” şi ar trebui „să-şi rezolve mai întâi problemele din propria casă”, într-o postare făcută duminică pe Telegram pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenţei SUA.

În prezent şef adjunct al Consiliului de Securitate Naţională al Rusiei, Medvedev a întrebat dacă SUA, după 250 de ani, ar trebui considerate „un model sau un imperiu al răului”, relatează DPA, citată de Agerpres.

El a spus că, în opinia sa, SUA nu sunt nici una, nici alta.

„Dar iată unde majoritatea ţărilor din lume sunt de acord: America nu are dreptul să ia decizii în locul altora”, a susținut Medvedev.

„Fiecare ţară, mică sau mare, este capabilă să-şi rezolve propriile probleme", a scris el.

Medvedev a fost preşedintele Rusiei din 2008 până în 2012 şi era la acea vreme considerat o figură relativ liberală.

Cu toate acestea, de când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei în 2022, el a devenit cunoscut ca un intransigent, făcând în mod repetat declaraţii incendiare şi ameninţări la adresa aliaţilor occidentali ai Ucrainei.

Editor : M.B.

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