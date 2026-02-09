Autoritățile din Kazahstan pregătesc o reformă de amploare, renunțând la moștenirea sovietică și rusă. Analiștii ruși afirmă că Astana a urmat calea Ucrainei, orientându-se spre decomunizare și naționalism.

La sfârșitul lunii ianuarie, Kazahstanul a prezentat o inițiativă privind elaborarea unui nou proiect de Constituție, care prevede modificarea a până la 84% din textul legii fundamentale. La Moscova nu se ascunde iritarea: este vorba despre o redefiniție completă a identității naționale a țării, cu eliminarea moștenirii rusești și sovietice.

Conform propunerilor, în Constituția actualizată sunt introduse denumirile originare ale organelor de stat, iar în preambul este consacrat termenul „Marea Câmpie”. Astana finalizează procesul de afirmare ca moștenitoare istorică a Hoardei de Aur, și nu ca parte a spațiului sovietic sau rus. În istoriografia kazahă, perioada dominației sovietice este din ce în ce mai des interpretată oficial ca „ocupație”, la fel ca în Ucraina.

Această abordare se consolidează tot mai mult la nivel de stat și de educație, formând o nouă percepție asupra trecutului. Orientarea către Occident și experiența Ucrainei Un motiv de iritare specială pentru Moscova este faptul că, în pregătirea reformei constituționale, Kazahstanul a apelat la experți juridici occidentali, inclusiv specialiști din Marea Britanie. Potrivit estimărilor analiștilor ruși, Astana se orientează în mod conștient către experiența Ucrainei și a Georgiei, unde naționalismul a devenit baza noii identități naționale după ruperea relațiilor cu Rusia. În mediul expert rus se scrie în mod direct: Kazahstanul repetă o traiectorie familiară pentru Kremlin: renunțarea la trecutul comun, reinterpretarea istoriei și ieșirea treptată din orbita de influență a Moscovei.

Tendința anti-rusă în spațiul post-sovietic La Moscova se recunoaște din ce în ce mai des că procesele din Kazahstan fac parte dintr-o tendință mai largă. Pe teritoriile fostei Uniuni Sovietice se formează noi mituri naționale, care capătă tot mai mult un caracter anti-rus. Acest lucru intensifică presiunea geopolitică, economică și militară asupra Rusiei, care își pierde aliații și zona de influență obișnuită.

De fapt, este vorba despre o respingere sistematică a Rusiei ca centru istoric și politic al regiunii. Kremlinul riscă să piardă o generație.

Analiștii ruși avertizează: dacă Kremlinul nu va elabora noi strategii de influență, în Kazahstan va crește o generație care va percepe Rusia exclusiv într-o manieră negativă.

