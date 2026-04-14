Mesajul papei Leon după contrele cu Donald Trump: „Inima Tatălui nostru nu este alături de cei răi și de cei aroganți”

Papa Leon al XIV-lea a afirmat marţi că „Dumnezeu, sfâşiat de războaie, nu este de partea agresorilor”, într-o declaraţie percepută ca o nouă critică la adresa preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, şi a războiului pe care acesta îl poartă alături de Israel împotriva Iranului, informează ANSA.

Suveranul pontif i-a criticat încă o dată pe agresorii lumii care decid să pornească războaie. După replica de luni seară adresată lui Donald Trump, în care liderul de la Vatican a spus că nu se teme de un preşedinte care l-a numit „slab şi groaznic în politica externă” şi care „îi datorează alegerea sa ca papă”, papa Leon a reiterat că „inima lui Dumnezeu este sfâşiată de războaie, violenţă, nedreptate şi minciuni”.

„Însă inima Tatălui nostru nu este alături de cei răi, de agresori, de cei mândri: inima lui Dumnezeu este alături de cei umili şi de cei smeriţi şi, alături de ei, El îşi promovează Împărăţia iubirii şi a păcii, zi de zi”, a adăugat liderul Bisericii Catolice, lăudând totodată activităţile desfăşurate la Azilul pentru vârstnici condus de ordinul Micilor Surori ale Săracilor din Annaba, o localitate din Algeria, unde suveranul pontif efectuează o vizită, scrie Agerpres.

Tot marţi, într-un mesaj adresat participanţilor la Adunarea Plenară a Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale privind utilizarea puterii la nivel global, papa Leon al XIV-lea a declarat: „Conceptul de putere legitimă îşi găseşte una dintre cele mai înalte expresii în democraţia autentică; departe de a fi o simplă procedură, democraţia recunoaşte demnitatea fiecărei persoane”.

„Cu toate acestea, ea rămâne solidă doar atunci când este înrădăcinată în legea morală şi într-o viziune adevărată asupra persoanei umane. Fără această bază, ea riscă să se transforme într-o tiranie a majorităţii sau într-o mască pentru dominaţia elitelor economice şi tehnologie”, a adăugat liderul de la Vatican.

