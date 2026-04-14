Mesajul papei Leon după contrele cu Donald Trump: „Inima Tatălui nostru nu este alături de cei răi și de cei aroganți”

Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a afirmat marţi că „Dumnezeu, sfâşiat de războaie, nu este de partea agresorilor”, într-o declaraţie percepută ca o nouă critică la adresa preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, şi a războiului pe care acesta îl poartă alături de Israel împotriva Iranului, informează ANSA.

Suveranul pontif i-a criticat încă o dată pe agresorii lumii care decid să pornească războaie. După replica de luni seară adresată lui Donald Trump, în care liderul de la Vatican a spus că nu se teme de un preşedinte care l-a numit „slab şi groaznic în politica externă” şi care „îi datorează alegerea sa ca papă”, papa Leon a reiterat că „inima lui Dumnezeu este sfâşiată de războaie, violenţă, nedreptate şi minciuni”.

„Însă inima Tatălui nostru nu este alături de cei răi, de agresori, de cei mândri: inima lui Dumnezeu este alături de cei umili şi de cei smeriţi şi, alături de ei, El îşi promovează Împărăţia iubirii şi a păcii, zi de zi”, a adăugat liderul Bisericii Catolice, lăudând totodată activităţile desfăşurate la Azilul pentru vârstnici condus de ordinul Micilor Surori ale Săracilor din Annaba, o localitate din Algeria, unde suveranul pontif efectuează o vizită, scrie Agerpres.

Tot marţi, într-un mesaj adresat participanţilor la Adunarea Plenară a Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale privind utilizarea puterii la nivel global, papa Leon al XIV-lea a declarat: „Conceptul de putere legitimă îşi găseşte una dintre cele mai înalte expresii în democraţia autentică; departe de a fi o simplă procedură, democraţia recunoaşte demnitatea fiecărei persoane”.

„Cu toate acestea, ea rămâne solidă doar atunci când este înrădăcinată în legea morală şi într-o viziune adevărată asupra persoanei umane. Fără această bază, ea riscă să se transforme într-o tiranie a majorităţii sau într-o mască pentru dominaţia elitelor economice şi tehnologie”, a adăugat liderul de la Vatican.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
george simion
3
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
5
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța...
Te-ar putea interesa și:
Vicepreşedintele american, JD Vance.
După Trump, și Vance îl atacă pe papa Leon: „Să se limiteze la probleme morale”
President Trump at The White House
Trump și-a comandat produse fast food la Casa Albă și i-a dat 100 de dolari bacșiș livratoarei. Scopul scenetei regizate
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Conflictul a provocat „cel mai grav șoc al ofertei de petrol din istorie”, potrivit AIE
Canadian paratroopers set up a defensive perimeter after a Joint Forcible Entry Operation onto Donnelly Drop Zone March 11 to set the stage for Joint Pacific Multinational Readiness Center 22-02. JPMRC 22-02 is the first Regional Combat Training Center ro
Arctica devine noul front strategic: Canada își testează limitele militare în fața Rusiei, Chinei și schimbărilor climatice
stramtoarea ormuz - nave
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Aliații NATO spun „nu” blocadei lui Trump în Ormuz. Avertismentul Gărzii Revoluționare
Recomandările redacţiei
Fostul președinte al UDMR, Marko Bela.
Marko Bela crede că apropierea UDMR de Viktor Orban a fost greșită...
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Negrescu cere CE un nou pas în negocierile de aderare a R. Moldova...
ID110951_INQUAM_Photos_Raul_Stef
Kelemen Hunor: „Nu mi-a cerut nimeni din UDMR demisia”. Ce spune...
XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Președintele Parlamentului dintr-o țară UE propune un referendum...
Ultimele știri
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze (Documente)
Kremlinul renunță parțial la blocarea aplicației Telegram și restricțiile privind internetul. Motivul din spatele deciziei
Naționala României are programate două partide de pregătire în iunie. Noul selecționer debutează cu Georgia
Citește mai multe
