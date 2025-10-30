Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev

Disputa dintre Theo Francken, ministrul belgian al Apărării și Dmitri Medvedev a ajuns la episodul trei. Inițial, belgianul a promis că va rade Moscova de pe fața pământului dacă Putin va bombarda vreo capitală europeană, Medevedev i-a dat replica (evident, belicoasă), iar acum dialogul s-a încins.

Ministrul belgian al Apărării se ceartă oficial cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear. Inițial, Theo Francken, a promis la începutul acestei săptămâni, într-un interviu, că NATO „va distruge Moscova” dacă Kremlinul va ataca vreodată Bruxelles-ul, scrie Politico.

Acest lucru a declanșat o reacție violentă din partea lui Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, o persoană predispusă la izbucniri pe rețelele de socializare.

Medvedev l-a numit pe Francken „imbecil” și a avertizat că super-arma nucleară Poseidon a Kremlinului a fost testată săptămâna aceasta, numind-o „adevărata armă a apocalipsei”. Ca răspuns la un utilizator X care a sugerat folosirea Belgiei ca teren de testare, Medvedev a adăugat: „Atunci Belgia va dispărea”.

Joi dimineață, Francken i-a răspuns lui Medvedev într-o postare pe Instagram, spunând: „Șeful agresorilor ruși nu încetează niciodată să amenințe și să insulte”.

„NATO nu este în război cu Federația Rusă și cu siguranță nu dorește să fie... Dar principiul „ripostei” al alianței noastre este de necontestat de 76 de ani”, a spus el. „Asta am vrut să spun în interviu și nu retrag niciun cuvânt din ceea ce am spus.”

Postarea a fost setată pe melodia de succes din 2023 a cântăreței pop americane Selena Gomez, „Calm Down”, aparent o rugăminte din partea lui Francken către Kremlin de a se calma.

Melodia a fost lansată pentru prima dată de cântărețul nigerian Rema în 2022 și remixată cu Gomez în 2023.

Iată și clipul

Editor : Sebastian Eduard