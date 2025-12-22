Ministrul israelian de Externe îndeamnă evreii din țările occidentale să se stabilească în Israel, pe fondul atacului de la Bondi Beach

Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Saar, a făcut apel la evreii care trăiesc în țările occidentale să se mute în Israel, afirmând că, pe fondul antisemitismului în creștere, comunitățile evreiești din întreaga lume nu mai sunt în siguranță. Declarația intervine la câteva zile după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac asupra unui loc în care se sărbătorea Hanuka în Sydney: Bondi Beach, relatează The Independent.

Vorbind la o ceremonie de aprindere a lumânărilor care marca ultima zi de Hanuka, sărbătoarea evreiască a luminilor, Gideon Saar a spus că antisemitismul a ajuns la un punct în care evreii sunt vizați în mai multe țări.

„Evreii au dreptul să trăiască în siguranță oriunde. Dar vedem și înțelegem pe deplin ce se întâmplă și avem o anumită experiență istorică”, a spus el. „Astăzi, evreii sunt vânați în întreaga lume.”

El le-a cerut evreilor care trăiesc în Europa, Australia, Canada și alte state occidentale să ia în considerare mutarea în Israel, argumentând că ascensiunea antisemitismului peste hotare face din aceasta o opțiune pentru propria lor siguranță și viitor, scrie The Independent. El i-a îndemnat pe evreii din Anglia, Franța, Australia, Canada și Belgia să „vină în Țara Israelului” și să „vină acasă”.

Atacul din Sydney, asupra căruia autoritățile australiene au spus că a fost inspirat de ideologia grupării Statul Islamic, a stârnit un val de emoție și îngrijorare la nivel internațional. Deși Australia este considerată o societate pluralistă și deschisă, acest incident terorist mortal a reînnoit temerile legate de siguranța comunităților evreiești din diaspora.

Apelul lui Saar survine într-un context mai larg de îngrijorare guvernamentală la Ierusalim cu privire la creșterea antisemitismului în unele state occidentale, în special după izbucnirea războiului din Gaza în 2023. Liderii israelieni au criticat în repetate rânduri autoritățile străine, susținând că nu fac suficient pentru a proteja cetățenii evrei de incidente de ură și violență.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut un apel separat către guvernele occidentale să intensifice eforturile de securitate pentru comunitățile evreiești, spunând că este responsabilitatea acestora să asigure protecția cetățenilor lor de orice formă de discriminare sau violență.

