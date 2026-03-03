Președintele francez Emmanuel Macron a ținut, marți, un discurs adresat națiunii despre războiul din Iran și consecințele sale, după ce Franța s-a angajat să-și protejeze cetățenii și bazele din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Încălcarea dreptului internațional

„De sâmbăta trecută, războiul a cuprins din nou Orientul Apropiat și Mijlociu. Acesta se răspândește acum în întreaga regiune. Republica Islamică Iran poartă responsabilitatea principală pentru această situație ”, a declarat Emmanuel Macron în discursul său, explicând că Iranul a sprijinit în mod notabil Hamas, și-a continuat programul nuclear și „a tras asupra propriului popor”.

Atacurile Statelor Unite și Israelului au fost efectuate cu încălcarea dreptului internațional, potrivit lui Emmanuel Macron, care a indicat totuși că nu există niciun motiv pentru a „plânge” dictatorii care trag asupra poporului lor.

„Împreună cu Germania și Regatul Unit, am dorit în mod clar oprirea atacurilor”, a adăugat el.

„Atacuri limitate” au vizat două baze militare franceze

Două baze militare franceze au suferit „atacuri limitate”, a indicat Emmanuel Macron. El a adăugat că dorește să proiecteze o forță „defensivă”. „Avem acorduri de apărare care ne leagă de Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, suntem legați de Iordania și de aliații noștri kurzi. Am doborât drone în legitimă apărare”, a explicat președintele francez.

„Pe lângă resursele deja prezente, în ultimele ore au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale”, a adăugat el, anunțând totodată trimiterea unei fregate franceze, Languedoc, pe coasta Ciprului.

Coaliție pentru asigurarea rutelor maritime

Președintele Franței a avertizat, în același timp, împotriva unei operațiuni terestre israeliene în Liban, calificând-o drept „o escaladare periculoasă și o greșeală strategică”.

„Strâmtoarea Hormuz este acum închisă”, a deplâns Emmanuel Macron, subliniind că încearcă să „formeze o coaliție” pentru a asigura „rutele maritime esențiale”. De asemenea, el a ordonat portavionului Charles de Gaulle să se îndrepte spre Marea Mediterană.

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franța rămâne o putere care încearcă să mențină pacea, o forță puternică și stabilă”, a concluzionat Emmanuel Macron.

