Live TV

Video Emmanuel Macron, despre războiul împotriva Iranului: Republica Islamică poartă principala responsabilitate. Avertismentul pentru Israel

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1079849956
Emmanuel Macron, discurs despre războiul împotriva Iranului. Foto: Profimedia
Din articol
Încălcarea dreptului internațional „Atacuri limitate” au vizat două baze militare franceze Coaliție pentru asigurarea rutelor maritime

Președintele francez Emmanuel Macron a ținut, marți, un discurs adresat națiunii despre războiul din Iran și consecințele sale, după ce Franța s-a angajat să-și protejeze cetățenii și bazele din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Încălcarea dreptului internațional

„De sâmbăta trecută, războiul a cuprins din nou Orientul Apropiat și Mijlociu. Acesta se răspândește acum în întreaga regiune. Republica Islamică Iran poartă responsabilitatea principală pentru această situație ”, a declarat Emmanuel Macron în discursul său, explicând că Iranul a sprijinit în mod notabil Hamas, și-a continuat programul nuclear și „a tras asupra propriului popor”.

Atacurile Statelor Unite și Israelului au fost efectuate cu încălcarea dreptului internațional, potrivit lui Emmanuel Macron, care a indicat totuși că nu există niciun motiv pentru a „plânge” dictatorii care trag asupra poporului lor.

„Împreună cu Germania și Regatul Unit, am dorit în mod clar oprirea atacurilor”, a adăugat el.

„Atacuri limitate” au vizat două baze militare franceze

Două baze militare franceze au suferit „atacuri limitate”, a indicat Emmanuel Macron. El a adăugat că dorește să proiecteze o forță „defensivă”. „Avem acorduri de apărare care ne leagă de Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, suntem legați de Iordania și de aliații noștri kurzi. Am doborât drone în legitimă apărare”, a explicat președintele francez.

„Pe lângă resursele deja prezente, în ultimele ore au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale”, a adăugat el, anunțând totodată trimiterea unei fregate franceze, Languedoc, pe coasta Ciprului.

Coaliție pentru asigurarea rutelor maritime

Președintele Franței a avertizat, în același timp, împotriva unei operațiuni terestre israeliene în Liban, calificând-o drept „o escaladare periculoasă și o greșeală strategică”.

„Strâmtoarea Hormuz este acum închisă”, a deplâns Emmanuel Macron, subliniind că încearcă să „formeze o coaliție” pentru a asigura „rutele maritime esențiale”. De asemenea, el a ordonat portavionului Charles de Gaulle să se îndrepte spre Marea Mediterană.

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franța rămâne o putere care încearcă să mențină pacea, o forță puternică și stabilă”, a concluzionat Emmanuel Macron.

Citește și:

VIDEO Merz, întâlnire cu Trump. Președintele SUA a anunțat cel mai negru scenariu în privința Iranului. Critici dure pentru doi aliați

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane el al pe aeroportul ben gurion
Israelul anunță că va redeschide „treptat” spațiul aerian național. Când se vor relua zborurile civile și cu ce frecvență
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia
Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete”
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană
Middle,East,Physical,Map
Spania, Polonia și Marea Britanie organizează zboruri pentru evacuarea cetățenilor lor din Orientul Mijlociu
Strait of Hormuz
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere”
Recomandările redacţiei
vladimir putin
De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a...
profimedia-1079574978
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Donald Trump neagă că Israelul...
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
Ultimele știri
Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran
Noi acuzații pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol. Marius Borg Hoiby riscă până la 10 ani de închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...