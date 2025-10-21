Forțele de operațiuni speciale (SOF) ale Ucrainei au raportat o misiune specială pe frontul nordic Slobozhanshchina, condusă de luptătorii din Grupul Alpha al Detașamentului 1 al Centrului 144 al Forțelor de operațiuni speciale, care a dus la uciderea a 13 soldați ruși.

Soldații SOF s-au deplasat dincolo de pozițiile ucrainene cele mai îndepărtate și s-au infiltrat în liniște pe teritoriul controlat de ruși. După efectuarea recunoașterii, forțele speciale au efectuat un raid, distrugând trupele rusești aflate într-un adăpost și în poziții de tragere.

În urma unui raport ACE (muniție, victime, echipament), luptătorii SOF au decis să rămână peste noapte în pozițiile capturate și să organizeze o ambuscadă pentru grupurile de întărire rusești.

„Datorită acțiunilor decisive ale soldaților și muncii coordonate a echipajelor UAV și mortierelor, mai multe grupuri de asalt inamice au fost ucise. Treisprezece ruși au fost confirmați uciși în urma operațiunilor speciale.”

Cronologia, așa cum este obișnuit pentru astfel de operațiuni, nu a fost dezvăluită. S-a menționat că grupul SOF a reușit să se retragă și se pregătește pentru următoarea misiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard