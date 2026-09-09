Miss Austria a murit la numai 22 de ani. Cauza oficială a decesului nu a fost anunțată

Lucia Sisic, deținătoarea titlului de Miss Austria, a decedat la vârsta de 22 de ani, suferind de o afecțiune cardiacă cronică, scrie BBC. Organizația Mission Austria, care organizează concursurile de frumusețe Miss Austria și Mister Austria, a anunțat vestea luni, printr-un mesaj omagial publicat pe pagina sa de Facebook, declarând: „Am aflat cu mare șoc și profundă tristețe de decesul Miss Austria 2024, Lucia Sisic.”

Cauza oficială a decesului nu a fost anunțată.

Sisic a fost încoronată „Miss Austria” în 2024 și a rămas deținătoarea titlului, întrucât nu a mai avut loc încă niciun concurs ulterior.

În postarea de pe Facebook, „Mission Austria” a declarat: „O vom ține minte pe Lucia ca pe o tânără minunată.

Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia ei, prietenii și toți cei apropiați ei în aceste momente dificile.”

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Mesajul, semnat de Kerstin Rigger, CEO al Mission Austria, și de soțul acesteia, Jörg, a adăugat că Sisic „va rămâne întotdeauna parte din familia Miss Austria”.

În calitate de personalitate publică, Sisic a vorbit deschis despre starea sa de sănătate. În 2024, ea a publicat o postare pe Instagram în care a mulțumit echipei medicale pediatrice care a îngrijit-o în tinerețe.

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„Mulțumită personalului medical și medicilor devotați – care mi-au salvat viața de nenumărate ori prin eforturile lor extraordinare – am reușit să trec peste multe momente dificile și să duc o viață împlinită”, a scris ea la acea vreme.

Într-un interviu acordat publicației austriece Heute în 2024, câștigătoarea titlului de Miss Austria a spus că prima ei operație a avut loc imediat după naștere.

Ea a vorbit, de asemenea, despre modul în care starea ei de sănătate i-a marcat copilăria.

„Săptămânile dedicate sportului se desfășurau fără mine. Copilăria mea a fost pur și simplu diferită, dar asta m-a și făcut puternică”, a spus ea.

Herzkinder Österreich, o organizație caritabilă din Austria care sprijină copiii cu afecțiuni cardiace, i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Sisic.

Într-o postare pe Facebook, organizația a declarat că este „profund îndurerată de moartea prematură” a Luciei Sisic, adăugând că „la doar 22 de ani, ne-a părăsit mult prea devreme”.

„Lucia însăși era un copil adevărat în suflet. O tânără care știa ce înseamnă să crești cu o malformație cardiacă congenitală, să suporți operații și totuși să-ți urmezi propria cale cu curaj și bucurie.

O vom ține minte ca pe o tânără caldă, veselă și impresionantă – și ca pe un copil adult care dorea să le dea curaj celorlalți afectați.”

Dispariția sa a îndurerat și comunitatea croată din Austria, care a descris-o drept o sursă de mândrie pentru familia sa și pentru comunitatea din care provenea. Reprezentanții acesteia i-au adus un omagiu și au descris-o drept „o sursă de mândrie' atât pentru părinții săi, cât și pentru întreaga comunitate croată. Un reprezentant al organizației a declarat: „Lucia va rămâne în amintirea noastră ca o tânără minunată.'

Editor : M.C