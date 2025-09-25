Live TV

Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească. „Nu e vorba de voturi, ci de erodarea democrației”

Data publicării:
Alegeri Republica Moldova
Alegeri Republica Moldova. Foto Profimedia
Din articol
Acuzații Rețea secretă finanțată de Rusia

Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce - apreciază miercuri AFP, citând opiniile unor analişti - transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.

Scrutinul este considerat vital pentru viitorul Republicii Moldova, care are în faţă două căi: una către aprofundarea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi alta către revenirea în orbita Rusiei, după ce şi-a obţinut în 1991 independenţa faţă de fosta Uniune Sovietică.

Până acum, majoritatea sondajelor arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al şefei statului, formaţiune pro-europeană aflată la putere din 2021, este cel mai bine cotat, dar are de purtat o bătălie grea.

Acuzații

Maia Sandu a acuzat Kremlinul de „un amestec fără precedent” în alegeri şi de finanţarea cu „sute de milioane de euro” a cumpărării de voturi şi a influenţării electoratului prin dezinformări.

În urmă cu câteva săptămâni, un videoclip „deepfake”, contrafăcut cu instrumentul de inteligenţă artificială Luma AI - o prezenta pe preşedintă interpretând o piesă rap în rusă, cu versuri în care o descriau ca pe o conducătoare ineficientă.

Acesta a fost doar unul din multele conţinuturi înşelătoare de pe internet, dintr-o campanie de dezinformare cunoscută sub numele de Operaţiunea Overlord sau Matrioşka - păpuşa rusească în care se ascund alte păpuşi, succesiv tot mai mici, arată comunitatea online Antibot4Navalny.

Sandu a fost acuzată fără nicio bază şi de schizofrenie, iar PAS - de fraudarea alegerilor.

Pe Telegram circulă afirmaţii în rusă conform cărora liderii europeni vor să o folosească pe preşedintă pentru declanşarea unui război în Republica Moldova, impunerea unei dictaturi şi trimiterea moldovenilor pe front, împotriva forţelor ruse cu care luptă Ucraina vecină.

Mai multe anchete au indicat implicarea rusească în aceste campanii.

Antibot4Navalny a pus la dispoziţia AFP numeroase dovezi de dezinformare răspândită de canale de Telegram cu orientări aliniate cu Kremlinul, apoi preluate de influenceri pe TikTok şi pe conturi asemănătoare unor boţi (roboţi de internet) pe X.

Unele mesaje în engleză pe X imită organizaţii media străine, cum ar fi AFP sau BBC, şi par să vizeze un public internaţional, inclusiv pe cei peste un milion de cetăţeni moldoveni din diaspora.

Rețea secretă finanțată de Rusia

Săptămâna aceasta, BBC şi-a publicat concluziile despre o reţea secretă finanţată de Rusia care încearcă să perturbe alegerile: reţeaua are legături cu politicianul pro-rus fugar Ilan Şor şi se pare că a plătit cetăţeni moldoveni pentru a difuza propagandă rusească, generând mesaje false vizualizate de milioane de ori.

Ziarul de Gardă a dezvăluit la începutul lui septembrie că un grup legat de Şor coordonează sute de activităţi prin grupuri secrete pe Telegram, pentru a crea o avalanşă de propagandă anti-UE pe TikTok şi Facebook. Militanţii au fost instruiţi online de rusofoni timp de câteva luni, a arătat ancheta respectivă; mulţi dintre aceştia au fost ulterior recrutaţi ca trolli (provocatori online) plătiţi de Moscova.

Unii experţi consideră că astfel de dezvăluiri nu reprezintă decât o mică parte dintr-o reţea mult mai vastă coordonată de Rusia împotriva Republicii Moldova şi în ultimă instanţă a Europei.

„Din nefericire, Republica Moldova a devenit un teren de antrenament pentru războiul informaţional al Kremlinului în Europa de Est”, apreciază cercetătorul Nicolae Ţîbrigan de la Academia Română.

Aceste campanii ruseşti de dezinformare, expuse şi în România, urmăresc - conform opiniilor unor experţi - atât apropierea Republicii Moldova de Rusia, cât şi destabilizarea Uniunii Europene.

„Obiectivul nu este doar manipularea câtorva voturi, ci erodarea încrederii în procesul democratic”, declară profesorul de diplomaţie digitală Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford.

Un purtător de cuvânt al Meta, compania care deţine reţeaua Facebook, a declarat că aceasta „monitorizează situaţia”. „Am perturbat deja marea majoritate a activităţii neautentice identificate în aceste rapoarte”, a susţinut el într-un e-mail către AFP.

TikTok nu a răspuns solicitării de a comenta.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
1
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Digi Sport
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID293776_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Tanczos Barna: „Dacă PSD ar face coaliție cu AUR, ar fi absorbiți. O...
imagini cu interiorul catedralei nationale
Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de...
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
infarct shutterstock_646534813
Studiu îngrijorător despre locuitorii din București-Ilfov: o persoană...
Ultimele știri
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului
Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca
Guvernul aprobă oficial măsura care a produs tensiuni în coaliție. Plafonarea adaosului la alimente, prelungită cu șase luni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus
Dorin Recean
Premierul de la Chișinău a dezvăluit cele patru metode prin care Putin vrea să preia puterea în R. Moldova: „Un asediu asupra ţării”
zaharova
Maria Zaharova amenință Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău: „Să ne așteptăm la necazuri”
guvern republica moldova fb
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit...
Fanatik.ro
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Adevărul
Statul român, sfătuit să renunțe la promovarea prin Miorița, Dracula și Sfinxul din Bucegi. „Sunt niște...
Playtech
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Pro FM
Lana Del Rey, adevărul despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut artista la nivelul feței
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Monștri marini gigantici, cu tentacule de 21 de metri, aduși de valuri pe mai multe plaje din SUA. Ce este...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
"Arca lui Noe", capsula rusească de cercetare Bion-M, a revenit pe Pământ după o lună în spațiu. Care sunt...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare