Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul de la Chișinău

După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actual președinte al Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă. Digi24.ro explică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile.

Majoritatea PAS este, categoric, o victorie covârșitoare pentru forțele pro-europene și o palmă dată polit tehnogilor de la Kremlin care au coordonat operațiunile de deturnare a parcursului European al Republicii Moldova. Totuși, cele 55 de mandate obținute ar putea duce viitorul Guvern într-o situație dificilă.

Cei 55 au rămas 53

Republica Moldova nu s-a bucurat până la alegerile care au plasat-o pe Maia Sandu în fruntea statului de o stabilitate politică. Cel puțin acest lucru nu a existat după alungarea de la putere a comuniștilor conduși de Vladimir Voronin, în 2009.

În primul mandat de președinte, Maia Sandu s-a bucurat de un sprijin de neclintit din partea partidului pe care l-a fondat. Acesta a obținut 61 de mandate la alegerile din 2021, ceea ce i-a permis să pună în practică reformele atât de dificile, dar atât de necesare parcursului pro-european al Republicii Moldova.

În ciuda majorității, partidul a suferit mai multe tensiuni. Remanierile guvernamentale repetate și chiar înlocuirea premierului au stârnit nemulțumire în partidul condus oficial de către Igor Grosu, președinte și al Parlamentului.

Alegerile din 2025 au fost un moment de coeziune, chiar dacă foști membri de partid au preferat să candideze independent pentru parlamentare.

Imediat după validarea rezultatului alegerilor, doi dintre deputații ajunși pe lista PAS în Legislativul moldovean au anunțat că își vor desfășura activitatea în parlament în calitate de legiuitori independenți.

Aceștia vin din fostul partid aliat al Maiei Sandu, Platforma Dreptate și Adevăr, care a anunțat că nu va candida la alegerile parlamentare pentru a nu fragmenta votul pro-european. Se pare că între PAS și cei doi nu a existat un protocol clar semnat, prin urmare Dinu Plîngău și Stela Macari au anunțat că vor activa în calitate de deputați neafiliați.

Plângău și Marcari sunt cunoscuți pentru pozițiile lor pro-românești și pro-europene, dar asta nu garantează o fidelitate absolută pentru partidul PAS. Prin urmare, în cazul în care aceștia nu ar fi în acord cu unele propuneri legislative venite din partea partidului de guvernământ, PAS s-ar putea baza doar pe voturile celor de pe lista proprie.

Sabia lui Damocles pentru Executiv

Pentru a vota o lege sau pentru a învesti Executivul, este nevoie de 51 de voturi, din cele 101 locuri de deputați din Republica Moldova.

Matematic, majoritatea Maiei Sandu este constituită, dar la o diferență de doar trei voturi față de o potențială demitere a guvernului sau blocare a inițiativelor legislative.

Situația din precedentul Legislativ arată că PAS a pierdut mai mulți deputați din cauza disensiunilor interne. Întrebarea este dacă acum cei din conducerea partidului vor reuși să evite o situație asemănătoare.

Înainte de toate, PAS trebuie să treacă testul formării Executivului, un moment foarte dificil pentru orice formațiune politică și, cu atât mai mult, pentru una care vine la putere pentru a doua oară consecutiv.

Pe lista PAS au intrat în Parlament, pe lângă foștii membri de Guvern sau Parlament și personalități din lumea artistică sau sportivă. Loialitatea acestora nu poate fi pusă la îndoială, totuși, ne întrebăm dacă vor avea disponibilitatea totală pentru a participa la ședințele Legislativului.

Nicolae Botgros, maestrul muzicii, este cel mai elocvent exemplu în acest sens. Acesta este cunoscut pentru concertele sale mărețe și multiplele deplasări externe.

Tentația „ migrării”

Republica Moldova a fost martora unora dintre cele mai ample campanii de racolare a deputaților.

În timpul în care oligarhul Plahotniuc patrona Republica Moldova, formațiuni întregi migrau în funcție de interesele acestuia.

Cu toate acestea, în ultimii ani, nu au mai fost momente de traseism.

Totuși, mizele destabilizării Republicii Moldova de către Federația Rusă sunt mai mari ca niciodată.

Cu siguranță vor fi oferte, rămâne de văzut doar dacă PAS va reuși să-și păstreze majoritatea fragilă de care se bucură în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

