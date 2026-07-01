Ilie Bolojan cere sesiuni extraordinare în Parlament: Șase legi blocate pun în pericol miliarde de euro din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre închiderea PNRR, că sunt încă şase legi importante de adoptat, cu sume foarte mari de bani, de la 770 de milioane de euro, minim până la un miliard, maxim, el dând ca exemplu Codul urbanismului, care e blocat din decembrie în comisia de Administraţie din Camera Deputaţilor. El a menţionat că este important ca în a doua jumătate a lunii iulie, să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat despre proiectele de lege care trebuie adoptate pentru a lua banii din PNRR că un vot în Parlament a unor legi ar fi un lucru de primă responsabilitate pentru toate partidele politice, din punctul lui de vedere, potrivit News.ro.

„Avem încă şase legi importante de adoptat. Trei au fost adoptate în cursul zilei de ieri, dar şase dintre ele, cu sume foarte mari de bani, de la 770 de milioane de euro minim, până la un miliard maxim, sunt încă neadoptate. Avem codul urbanismului. Este blocat din decembrie în Comisia de Administraţie de la Camera deputaţilor. Un miliard. E timpul scurt. Legea salarizării, din nou, un miliard. O lege delicată, care indiferent cum va fi adoptată, va genera nişte nemulţumiri”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unui podcast, el adăugând că, în general, „partidele au tendinţa de a nu se asocia cu anumite nemulţumiri”.

„Mai avem încă câteva legi, mai puţin importante, dar care fiecare are un impact important. Este important ca în cursul acestei luni, în a doua jumătate a lunii iulie, să existe sesiuni extraordinare în ambele Camere, în aşa fel încât proiectele care sunt adoptate de o Cameră, să fie depuse la cealaltă Cameră, pentru a trece într-o procedură rapidă”, a menţionat el.

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că, dacă există un acord politic, aceste legi pot fi adoptate. „Lucrăm la toate aceste legi, avem ultimele negocieri cu Comisia Europeană pe componenta de salarizare, în aşa fel încât săptămâna viitoare să putem trimite tuturor liderilor politici, preşedinţi de comisii parlamentare, liderilor de grup de la toate partidele, aceste legi, în aşa fel încât se le poată studia, se poată să facă chiar şedinţe de comisii înainte de plenul fiecărei camere, în aşa fel încât să le putem trece. E foarte important asta”, a afirmat Bolojan.

Editor : M.I.