Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România. Argumentul adus în cadrul Consiliului Europei

Maia Sandu a venit cu clarificări privind opțiunea sa de vot în cazul unui referendum privind reunirea cu România, într-un răspuns la o întrebare adresată de către un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei. Șefa statului de peste Prut a punctat că „a oferit un răspuns onest”. Aceasta a a sugerat că nu vrea că Moldova să ajungă sub „ocupația Rusiei”.

”Am oferit un răspuns onest la o întrebare. Sunt îngrijorată de situația din țara mea. E esențial ca Republica Moldova să fie parte a lumii libere. Nu vrem să cădem, din nou, sub influența sau ocupația Rusiei. Înțelegem foarte clar acest lucru și vreau ca R. Moldova să fie parte a lumii libere” a declarat șeful statului.

Maia Sandu a notat, însă, că Republica Moldova este o democrație și majoritatea cetățenilor optează pentru integrarea europeană.

”Sunt pe deplin angajată în parcursul european al Republicii Moldova și sper că și statele membre ale Uniunii Europene vor rămâne devotate procesului de extindere. Este un subiect de o importanță majoră pentru noi și, da, suntem profund îngrijorați” a notat președintele.

Șeful statului a subliniat că procesul de integrare în UE este unul bazat pe merit, iar atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea formală a negocierilor de aderare.

”Chiar dacă aceste negocieri nu au fost încă lansate oficial, noi continuăm să muncim în acest sens. Având în vedere caracterul meritocratic al acestui proces, așteptăm ca Uniunea Europeană și instituțiile sale să vină cu o soluție clară și echitabilă pentru continuarea parcursului nostru european” a spus Maia Sandu.

Amintim, recent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu pentru doi jurnaliști britanici că ar vota „Da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.

Editor : A.R.