Mesajul Maiei Sandu la 108 ani de la unirea Basarabiei cu România: Cu ea la braț vom reuși să împlinim dezideratul generației noastre

Președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj cu ocazia împlinirea a 108 ani de la unirea Basarabiei cu România. Șeful statului de peste Prut a vorbit direct despre realitățile sociale și istorice care unesc cele două maluri ale Prutului.

Aceasta a scris pe rețelele sociale: La 27 martie marcăm un eveniment care ne definește neamul. După o lungă ocupație a pământului nostru de Imperiul Rus, care a încercat să ne șteargă identitatea, limba, demnitatea națională, Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie. Cine știe care era soarta noastră azi dacă nu se înfăptuia acel act istoric?

Adevărul istoric trebuie știut și rostit: pasul curajos de acum 108 ani a dat neamului nostru puterea de a rezista identitar în fața ocupației sovietice ulterioare, de a-și duce mai departe tradițiile, limba română, de a-și cere locul binemeritat ca parte a lumii libere.

Chiar dacă timpurile vitrege ne-au despărțit, România ne este aproape, cu grijă și sprijin constant. Cu România la braț, vom reuși să îndeplinim dezideratul generației noastre - să revenim în familia europeană, să ne modernizăm și să ne protejăm democrația și pacea.

Vă invit să regăsiți fondul digital al Sfatului Țării: https://arhiva.gov.md/fondul-727-sfatul-tarii-1917-1932”

Editor : Alexandru Rotaru