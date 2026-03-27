Mesajul Maiei Sandu la 108 ani de la unirea Basarabiei cu România: Cu ea la braț vom reuși să împlinim dezideratul generației noastre

maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu. Foto: Profimedia

Președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj cu ocazia împlinirea a 108 ani de la unirea Basarabiei cu România. Șeful statului de peste Prut a vorbit direct despre realitățile sociale și istorice care unesc cele două maluri ale Prutului.

Aceasta a scris pe rețelele sociale: La 27 martie marcăm un eveniment care ne definește neamul. După o lungă ocupație a pământului nostru de Imperiul Rus, care a încercat să ne șteargă identitatea, limba, demnitatea națională, Unirea din 1918 a însemnat o reîntoarcere vitală în familie. Cine știe care era soarta noastră azi dacă nu se înfăptuia acel act istoric?
Adevărul istoric trebuie știut și rostit: pasul curajos de acum 108 ani a dat neamului nostru puterea de a rezista identitar în fața ocupației sovietice ulterioare, de a-și duce mai departe tradițiile, limba română, de a-și cere locul binemeritat ca parte a lumii libere.
Chiar dacă timpurile vitrege ne-au despărțit, România ne este aproape, cu grijă și sprijin constant. Cu România la braț, vom reuși să îndeplinim dezideratul generației noastre - să revenim în familia europeană, să ne modernizăm și să ne protejăm democrația și pacea.
Vă invit să regăsiți fondul digital al Sfatului Țării: https://arhiva.gov.md/fondul-727-sfatul-tarii-1917-1932”

Editor : Alexandru Rotaru

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
3
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
4
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Te-ar putea interesa și:
paolo
Cum reușește UNHCR să protejeze refugiații, după tăierea fondurilor, într-o lume în care tragedia a devenit rutină
Florin Tănase
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
ilie bolojan vorbeste la amcham
Bolojan: SUA, rol vital pentru siguranţa şi economia României. „Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026 - 1-0. România, prea slabă să meargă la Cupa Mondială
WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.27.22
Alexandru Bălan plănuia cu ofițerii KGB Belarus să o compromită pe Maia Sandu și să creeze tensiuni între România și Republica Moldova
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Iranul declară Strâmtoarea...
sorin grindeanu face declaratii
Cele trei scenarii ale PSD privind guvernarea. Grindeanu, după...
Ultimele știri
Comisia Europeană ia în calcul să-și facă propria agenție de informaţii
Departamentul american al Justiției și Google, chemate în instanță de victime ale infractorului Jeffrey Epstein
Unul dintre oamenii de încredere ai lui Putin spune că Europa şi Marea Britanie vor „implora” Rusia să le dea resurse energetice
Citește mai multe
