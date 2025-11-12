Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill

Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei ruse, susține că este „liberă” și „independentă”, și nu se împotrivește aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația respectivă contravine acțiunilor Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) din ultimii doi ani, când preoții aflați în slujba Mitropoliei s-au implicat activ în campania electorală pentru forțele pro-ruse, transmite deschide.md.

În cadrul ședinței Sinodului BOM din 11 noiembrie, conducerea Mitropoliei Moldovei a adoptat o adresare către cler, în care susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii.

„Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”, se arată în mesajul publicat.

În același timp, reprezentanții BOM susțin că sunt „liberi” și „independenți”. Mai mult, aceștia precizează că își desfășoară activitatea canonică, pastorală și socială în deplin respect față de legislația Republicii Moldova.

„Biserica Ortodoxă din Moldova nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de Statul nostru. Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorația credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”, precizează Mitropolia.

De menționat că, înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru integrarea europeană din toamna 2024, sute de preoți ai Mitropoliei Moldovei au plecat la Moscova în „pelerinaje” organizate de „Evrazia” a oligarhului Ilan Șor și Patriarhia rusă. Ajunși la fața locului, fețele bisericești erau servite cu mâncăruri și băuturi scumpe, acceptau cadouri și primeau la întoarcere carduri MIR, pe care ulterior li se transferau lunar bani pentru întreținerea bisericilor și salarii.

Situația s-a repetat și pe parcursul anului 2025, în ajunul alegerilor parlamentare. Organele de drept anunțau anterior despre înregistrarea mai multor cazuri când preoții Mitropoliei Moldovei, recrutați de structurile ruse, au făcut deschis agitație electorală pentru forțele anti-europene din R. Moldova și au îndemnat cetățenii să voteze pentru politicieni și partide finanțate de Moscova.

