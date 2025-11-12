Live TV

Preoții lui Putin din Republica Moldova se jură că nu slujesc pentru Moscova. Documentul adoptat de Mitropolia supusă lui Kirill

Data publicării:
popi
Sursa foto: Mitropolia Moldovei(Patriarhia rusă)/Facebook

Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei ruse, susține că este „liberă” și „independentă”, și nu se împotrivește aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația respectivă contravine acțiunilor Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) din ultimii doi ani, când preoții aflați în slujba Mitropoliei s-au implicat activ în campania electorală pentru forțele pro-ruse, transmite deschide.md.

În cadrul ședinței Sinodului BOM din 11 noiembrie, conducerea Mitropoliei Moldovei a adoptat o adresare către cler, în care susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii.

„Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”, se arată în mesajul publicat.

În același timp, reprezentanții BOM susțin că sunt „liberi” și „independenți”. Mai mult, aceștia precizează că își desfășoară activitatea canonică, pastorală și socială în deplin respect față de legislația Republicii Moldova.

„Biserica Ortodoxă din Moldova nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de Statul nostru. Misiunea Bisericii este una strict duhovnicească, centrată pe pastorația credincioșilor, sprijinirea celor aflați în nevoi și propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos”, precizează Mitropolia.

De menționat că, înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru integrarea europeană din toamna 2024, sute de preoți ai Mitropoliei Moldovei au plecat la Moscova în „pelerinaje” organizate de „Evrazia” a oligarhului Ilan Șor și Patriarhia rusă. Ajunși la fața locului, fețele bisericești erau servite cu mâncăruri și băuturi scumpe, acceptau cadouri și primeau la întoarcere carduri MIR, pe care ulterior li se transferau lunar bani pentru întreținerea bisericilor și salarii.

Situația s-a repetat și pe parcursul anului 2025, în ajunul alegerilor parlamentare. Organele de drept anunțau anterior despre înregistrarea mai multor cazuri când preoții Mitropoliei Moldovei, recrutați de structurile ruse, au făcut deschis agitație electorală pentru forțele anti-europene din R. Moldova și au îndemnat cetățenii să voteze pentru politicieni și partide finanțate de Moscova.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
buletin de vot introdus in urna
Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între...
Ukraine: Meeting of Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine Was Held
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de...
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins...
Ultimele știri
O mare economie europeană își îndreaptă privirile către China. Regele a fost primit cu fast în de către Xi Jinping
Deputatul PSD cu bolid de lux nedeclarat, trimis în judecată de DNA după ce ar fi mințit poliția pentru o amendă de viteză
Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0972251425
„Sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea". Republica Moldova, exemplu în procesul de aderare la UE, anunță comisarul european
Quito, ECUADOR - Oct 27 2025 : Rosneft and Lukoil icons displayed on a screen with the U.S. flag in the background.
Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA
alexandru munteanu (1)
Bolojan discută, joi la Guvern, cu Alexandru Munteanu. E prima vizită la București a noului premier din Republica Moldova
the national flag of moldova
Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia, Belarus sau Armenia, printre statele vizate
Senatoarea USR Anca Dragu
Maia Sandu a constituit noul Consiliu de Securitate al Moldovei. Anca Dragu, printre membri
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al...
Fanatik.ro
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Ce rol au 'aripioarele de rechin' de pe mașini și de ce nu sunt doar un detaliu de design
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Dan Alexa, "salvat" de sfatul lui Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...