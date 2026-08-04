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Scandalul vizitei talibanilor în Republica Moldova ia amploare. Primele măsuri anunțate de premierul Vasile Tofan

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Talibani
O delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan, condusă de talibani, a sosit în Republica Moldova pentru discuții pe teme agricole, fără contacte oficiale cu autoritățile locale. Foto: The Kabul Times/X
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Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, susține că aprobarea vizitei exponenților regimului taliban de la Kabul la Chișinău a fost rezultatul unei „erori de evaluare și de coordonare instituțională”. Declarația vine după apariția informațiilor despre vizita unor oficiali afgani, facilitată prin demersuri ale mai multor instituții ale statului.

Potrivit premierului de peste Prut, solicitarea a pornit de la o companie moldovenească, care avea deja relații comerciale cu Uzbekistanul și care a cerut sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Tofan precizează că astfel de exporturi nu sunt interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, care vizează persoane și entități desemnate, și nu comerțul agricol cu Afganistanul în ansamblu, transmite TVRMoldova. 

În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a transmis un demers către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrațiune (IGM) și Poliția de Frontieră. Premierul afirmă că persoanele vizate nu figurau pe listele de sancțiuni, IGM a emis un aviz pozitiv, iar MAE a eliberat vizele. Serviciul de Informații și Securitate nu a fost consultat, deoarece, potrivit procedurii existente, acest lucru nu era obligatoriu.

„Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul spune că autoritățile trebuie să revizuiască mecanismele de luare a deciziilor și să introducă reguli mai clare privind coordonarea politică și diplomatică în astfel de cazuri. Totodată, el a anunțat revizuirea mecanismului de consultare a SIS.

Tofan afirmă că identificarea unui singur responsabil nu ar rezolva problema. „Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație”, a spus premierul.

El a mai adăugat că funcționarii trebuie să conștientizeze responsabilitatea pe care o au atunci când aprobă documente sau iau decizii în numele instituțiilor statului. „Noi nu administrăm hârtii, ci administrăm o țară”, a declarat Vasile Tofan.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat că o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova, dar a precizat că vizita nu presupune contacte oficiale cu autoritățile de la Chișinău și nu schimbă poziția țării față de regimul taliban.

În același timp, presa de la Kabul are o altă versiune despre vizita cu pricina. Potrivit acesteia, delegația Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, condusă de viceministrul Mawlawi Sadr Azam Usmani, se află în Republica Moldova în perioada 2–7 august, la „invitația oficială” a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău au demarat o anchetă în acest caz.

Editor : A.R.

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