Video Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer în Melitopol

Data publicării:
Drone ataca
Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainean a raportat distrugerea unui vehicul UAZ care transporta ocupanți ruși în Melitopol, regiunea Zaporizhzhia, temporar ocupată.

Potrivit Ukrinform, HUR a anunțat acest lucru pe Facebook, informează Ukrinform.

„Pe 27 septembrie, a avut loc o explozie la o bază militară rusă închisă și păzită, situată în orașul aerian Melitopol”, se arată în comunicat.

Ca urmare a unei operațiuni complexe și reușite, HUR a distrus un vehicul UAZ Bukhanka împreună cu cel puțin patru operatori de drone ai armatei ruse care se aflau în interior.

După cum s-a raportat anterior, pe 24 septembrie, dronele navale HUR au atacat instalațiile logistice rusești de pe coasta Mării Negre, vizând porturile din Novorossiisk și Tuapse.

Editor : Sebastian Eduard

