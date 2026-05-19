NATO ia în calcul o misiune pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Comandant: „E în interesul nostru”

Data publicării:
Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman. Foto: Profimedia

NATO nu a pregătit un plan pentru potenţiala sa contribuţie la o operaţiune care vizează securizarea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, dar ia în considerare acest lucru, a dat asigurări marţi presei comandantul suprem al forţelor aliate, generalul american Alexus Grynkewich, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Iau în considerare acest lucru? Absolut. Dar nu există încă nicio planificare până când nu se va lua o decizie politică”, le-a declarat el jurnaliştilor când a fost întrebat despre un posibil plan NATO de securizare a strâmtorii.

Preşedintele american Donald Trump a criticat aspru ţările europene din NATO pentru refuzul lor de a se implica în războiul pe care l-a lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului. El le-a îndemnat în repetate rânduri să îşi asume responsabilitatea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care, înainte de blocarea sa de către Teheran, trecea aproximativ 20% din petrolul mondial.

Franţa şi Marea Britanie au preluat conducerea într-o coaliţie internaţională pentru a garanta securitatea strâmtorii, dar numai atunci când sunt întrunite condiţiile, şi anume odată ce războiul din Orientul Mijlociu se va termina.

„Fiecare naţiune îşi analizează răspunsul, iar multe, între care Belgia, Franţa, Germania, Italia şi Regatul Unit, trimit nave în regiune”, a declarat generalul Grynkewich.

Şi, a adăugat el, „suntem cu toţii de acord că este în interesul nostru să garantăm libertatea navigaţiei în apele internaţionale”.

Dar decizia de a implica NATO într-o astfel de operaţiune este o „decizie politică”, ce nu a fost încă luată, a afirmat oficialul militar.

„Impulsul politic vine pe primul loc, apoi planificarea formală”, a explicat el.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a indicat la începutul lunii mai că ţările europene au înţeles clar mesajul de frustrare al lui Donald Trump în legătură cu Iranul, în urma anunţului retragerii trupelor americane din Germania.

Însă până acum a rămas vag cu privire la un posibil rol pe care NATO l-ar putea juca într-o operaţiune care vizează restabilirea securităţii în Strâmtoarea Ormuz.

