O navă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial este cea mai nouă relicvă care a ieșit la suprafață în Lake Mead, un lac uriaș din SUA care a scăzut la niveluri istorice din cauza secetei, relatează NBC News.

Barcă descoperită pe fundul secat al Lacului Mead. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Nava Higgins a apărut la suprafață în apa care se retrage rapid, la mai puțin de doi kilometri de portul de agrement Lake Mead. Când lacul era la un nivel normal, nava, care s-a scufundat pe o latură, se afla la peste 55 de metri sub suprafață, potrivit The Associated Press.

Este cea mai recentă descoperire făcută în lacul în care a fost găsit inițial un schelet într-un butoi, iar apoi au fost descoperite alte rămășițe umane.

Originea exactă a navei militare este un mister, au spus oficialii parcului.

„Este posibil ca această ambarcațiune din al Doilea Război Mondial să fi fost pusă în funcțiune pe lac din diverse motive înainte de a se scufunda în locația sa actuală”, au declarat oficialii Parcului Național de Agrement Lake Mead.

„Nu este clar dacă s-a scufundat accidental sau a fost scufundat intenționat pentru a scăpa de o navă care nu mai era folosită”, au spus oficialii parcului.

Mai mulți „verișori de departe” ai navei Higgins sunt folosiți zilnic pe lac pentru activități precum stingerea incendiilor în parc și deservirea locurilor de campare și a plajelor izolate, au adăugat oficialii.

În luna mai, un schelet datând din anii 1980 a fost găsit într-un butoi metalic parţial îngropat pe malul secat al lacului. Pe baza efectelor personale găsite în butoiul ruginit în care au fost descoperite rămăşiţele umane, poliţia din Las Vegas a declarat că persoana ar fi fost împușcată în anii 1980.

După o săptămână, anchetatorii au găsit și alte rămășite umane, suspectând că Mafia ar avea legături cu aceste descoperiri macabre.

Doi ofițeri de poliție pensionari din Las Vegas au anunțat că oferă o recompensă celor care găsesc alte cadavre în lacul Mead. David Kohlmeier și Daniel Minor oferă 5.000 de dolari scafandrilor pentru fiecare cadavru.

„Credem că sunt mai mulți morți acolo”, a spus Kohlmeier pentru presa locală. „Există mai multe dispariții misterioase care nu au fost niciodată elucidate. Pentru că apa este atât de scăzută în această perioadă, există o șansă să se facă lumină în multe cazuri”.

Lacul Mead, format din barajul Hoover în anii 1930, face parte dintr-un sistem care furnizează apă la peste 40 de milioane de oameni din mai multe state, inclusiv Arizona, California, Colorado și Nevada.

Vestul Statelor Unite este afectat de câţiva ani de o secetă istorică care ameninţă alimentarea cu o mare parte din populaţie şi a condus la scăderea dramatică a nivelului lacurilor şi a râurilor.

Alimentat de râul Colorado, lacul Mead, un rezervor uriaş asociat barajului Hoover, a atins cel mai scăzut nivel din 1937.

Potrivit unui studiu publicat în 2020 de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), debitul fluviului Colorado s-a redus în medie cu 20% în ultimul secol, iar cel puţin o jumătate din această scădere a nivelului apei poate fi atribuită creşterii valorilor de temperatură în zonă.

Din cauza gazelor cu efect de seră generate de activităţile umane, în principal arderea combustibililor fosili, planeta s-a încălzit deja cu aproximativ 1,1 grade Celsius comparativ cu perioada preindustrială. Cea mai mare parte a acestei încălziri s-a produs în ultimii 50 de ani.

