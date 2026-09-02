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Foto Cum arată noile măsuri de asigurare a apei la Centrala de la Cernavodă. Mai multe nave și barje vor fi amplasate pe 600 de metri

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centrala nucleara de la cernavoda
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook
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Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a stabilit noi măsuri pentru asigurarea debitului de apă necesar Centralei de la Cernavodă, în contextul în care nivelul Dunării ar urma să scadă din nou, din 10 septembrie. În prima fază, mai multe nave şi barje urmează să fie amplasate pe o distanţă de 600 de metri în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru a direcţiona apa spre canal şi spre centrală. A doua etapă prevede o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproape 170 de metri în zona canalului de racord al centralei. 

„Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă hotărâre care stabileşte un plan etapizat de măsuri pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă. Intervenţia este necesară în condiţiile în care debitul Dunării este prognozat să înregistreze noi scăderi începând cu data de 10 septembrie. Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală”, anunţă Guvernul, într-un comunicat de presă. 

Potrivit sursei citate, planul de intervenţie va fi declanşat dacă nivelul apei scade până la cota de 1,58 metri în bazinul prizei de apă al CNE Cernavodă şi prevede mai multe etape, în funcţie de evoluţia situaţiei. 

„Astfel, într-o primă etapă, mai multe nave şi/sau barje încărcate vor fi amplasate pe un aliniament cu o lungime de aproximativ 600 de metri, astfel încât fluxul pe braţul Dunării Vechi să direcţioneze un volum mai mare de apă către intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră şi, implicit, către priza de apă a centralei. În a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră”, arată reprezentanţii Executivului. 

Ei adaugă că, în cazul în care acţiunile de intervenţie din primele două etape nu vor asigura efectul necesar, Administraţia Naţională „Apele Române” şi Nuclearelectrica vor pune în funcţiune pompe de mare capacitate, care să asigure pomparea de apă suplimentară către priza de apă pentru răcire a centralei.

Lucrările realizate de Administraţia Naţională „Apele Române” în baza acestui plan vor fi finanţate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Cheltuielile efectuate de celelalte instituţii şi de operatorii implicaţi în aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii şi din alte surse constituite potrivit competenţelor şi responsabilităţilor acestora.  

„Măsurile aprobate permit adaptarea intervenţiei la evoluţia nivelului Dunării şi urmăresc să asigure resursele de apă necesare pentru menţinerea CNE Cernavodă în condiţii de siguranţă pe durata perioadei caracterizate de debite extrem de scăzute ale Dunării”, arată comunicatul.  

Hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 741 din 2 septembrie. 

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. 

Citește și: Trei utilaje de dragare intervin pentru redirijarea debitelor Dunării spre Cernavodă. Se așteaptă o nouă scădere a nivelului fluviului 

Editor : A.C.

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