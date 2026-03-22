Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a distrus un bloc în Harkov la începutul lunii

Chiar dacă își extinde rapid producția de drone, Rusia continuă să dezvolte arme și mai letale, inclusiv rachete. Cea mai recentă dintre acestea, racheta de croazieră „Izdeliie-30”, a distrus complet o clădire de locuințe din Harkov la începutul lunii martie în doar câteva secunde, ucigând 11 persoane, scrie Kyiv Independent.

„Este o greșeală să presupunem că viitorul aparține exclusiv dronelor”, a declarat Vladislav Vlasiuk, comisarul președintelui ucrainean pentru sancțiuni, în urma atacului.

Rusia încearcă să construiască arme mai ieftine, dar la fel de distructive. Izdeliie-30 este una dintre aceste dezvoltări. Aceasta transportă o încărcătură explozivă mai mare decât predecesoarea sa, Kh-101, și poate fi lansată atât de pe bombardiere strategice, avioane mari, cu rază lungă de acțiune, precum Tu-95MS și Tu-160, cât și de pe avioane tactice, avioanele de luptă de primă linie pe care Rusia le folosește mai des în Ucraina, precum Su-34, Su-30SM și Su-35S. Acest lucru oferă Rusiei mai multe modalități de a lansa atacuri cu rachete și le face mai greu de anticipat și de interceptat de către Ucraina.

Racheta Izdeliye-30, randare computerizata

Capacitatea crescândă a Rusiei de a lansa astfel de rachete de pe avioane tactice ar putea schimba dinamica războiului. Până la lansare, este aproape imposibil de știut dacă acele avioane transportă rachete cu rază lungă de acțiune pentru lovituri adânc în interiorul țării sau alte muniții destinate utilizării de-a lungul liniei frontului.

„Este clar că Rusia își extinde gama de platforme capabile să transporte aceste arme”, a declarat istoricul militar și expertul în apărare ucrainean Andrii Kharuk pentru Kyiv Independent.

„Încearcă să răspundă în mod flexibil și să se adapteze la condițiile de război în continuă evoluție.”

Mai ieftine, dar mai letale

Prima utilizare raportată a rachetei Izdeliie-30 în Ucraina a avut loc la sfârșitul anului 2025, potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR).

Cu toate acestea, Anatolii Hrapcinskîi, director adjunct al unei companii care produce sisteme de război electronic și ofițer de rezervă al Forțelor Aeriene, a declarat că referirile la dezvoltarea rachetei datează de la sfârșitul anului 2024.

„La acea vreme, Rusia folosea activ rachete de croazieră deoarece nu putea să-și intensifice utilizarea rachetelor balistice, în parte din cauza unui acord eșuat privind aprovizionarea din Coreea de Nord”, a declarat Hrapcinskîi pentru Kyiv Independent.

„(Rusia) avea nevoie de ceva cu care să se descurce.”

HUR a declarat că Izdeliie-30 a fost dezvoltată de Biroul de Proiectare Zvezda, parte a Corporației Ruse de Rachete Tactice (KTRV), care se află sub sancțiuni din partea Uniunii Europene, a SUA și a mai multor alte țări încă din 2022.

Noua rachetă nu a fost construită de la zero. În schimb, aceasta încorporează caracteristici ale sistemelor pe care Rusia le-a utilizat de mult timp în războiul său împotriva Ucrainei.

Conform evaluărilor HUR, Izdeliie-30 utilizează un sistem pneumatic cu supapă pirotehnică similar rachetei antinavă Kh-35U și un mecanism de lansare de pe aeronavă similar sistemelor AKU-5M utilizate pentru rachetele de croazieră Kh-101, Kh-55 și Kh-555.

Izdeliie-30 are o anvergură a aripilor de trei metri, poate transporta o încărcătură explozivă de 800 de kilograme și are o rază de acțiune de cel puțin 1.500 de kilometri.

De asemenea, este echipată cu un sistem de navigație prin satelit rezistent la bruiaj, „Kometa-M12”, pe care Rusia îl utilizează în principal pe dronele sale cu rază lungă de acțiune, precum și cu componente provenite din SUA, Elveția, China și Țările de Jos.

Potrivit lui Vlasiuk, unele dintre componentele străine găsite în racheta utilizată în atacul din 7 martie asupra Harkovului au fost fabricate în 2023 — informație pe care Ucraina a împărtășit-o deja țărilor partenere.

Hrapchinskîi a afirmat că Izdeliie-30 este o versiune îmbunătățită a rachetei de croazieră Kh-101, capabilă să transporte aproximativ dublul sarcinii utile a modelului Kh-101, care are un focos de 400 de kilograme, deși are o rază de acțiune mai scurtă.

„Rusia caută de mult timp o modalitate de a reduce costurile, crescând în același timp capacitatea de încărcare a acestor arme”, a spus Hrapchinskîi.

„Racheta Kh-101 are o rază de acțiune de peste 2.500 de kilometri, dar a fost utilizată de obicei la distanțe de până la 700 de kilometri. Cel mai probabil, acest lucru a fost foarte costisitor”, a adăugat el.

Racheta Kh-101 este lansată de pe bombardiere strategice rusești, în special de pe modelul Tu-95MS, care poate transporta până la opt rachete. Cu toate acestea, în timpul războiului din Ucraina, Rusia a suferit pierderi semnificative în cadrul flotei sale de aviație strategică, o mare parte din aceasta fiind moștenită de la Uniunea Sovietică.

Multe dintre aceste bombardiere învechite necesită o întreținere costisitoare și complexă, în timp ce producerea unor noi aparate rămâne o provocare majoră.

Situația a fost complicată și mai mult de Operațiunea „Spiderweb”, desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), care ar fi lovit peste 40 de aeronave pe teritoriul rus în 2025 și, potrivit SBU, a scos din funcțiune 34% din bombardierele ruse cu rachete de croazieră de pe aerodromurile cheie, provocând pagube estimate la 7 miliarde de dolari.

Schimbarea a implicat integrarea rachetelor de croazieră cu avioanele tactice, au declarat experții pentru Kyiv Independent.

Chiar înainte de apariția Izdeliie-30, Rusia a efectuat o modernizare similară a rachetei de croazieră Kh-59, dezvoltând modelul Kh-69, care oferă o rază de acțiune mai mare și poate fi lansat de pe avioane tactice precum Su-30 și Su-35, potrivit lui Hrapchinskîi.

Racheta Kh-69 a intrat în serviciu în 2024 și și-a demonstrat eficacitatea în aprilie același an, când aviația tactică rusă a lovit Centrala Termică Tripillia cu aceste rachete, lăsând consumatorii din trei regiuni fără energie electrică.

Bombardierele tactice sunt mai ușor de ascuns pe aerodromuri și mai greu de urmărit înaintea misiunilor de lungă distanță, în timp ce avioanele strategice sunt vizibile chiar și în faza de pregătire, a spus Kharuk.

Deși bombardierele tactice pot transporta doar una sau două rachete, ele sunt mult mai numeroase în flota forțelor aeriene ruse decât aeronavele strategice, a adăugat el.

În același timp, Kharuk a spus că Izdeliie-30 nu este probabil mai dificil de doborât decât alte rachete de croazieră, dar interceptarea rachetelor balistice rămâne principala provocare nerezolvată a Ucrainei.

