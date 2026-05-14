Incendiu de amploare la un depozit din Chiajna. Pompierii au reuşit localizarea focului

Foto cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin

Pompierii au reuşit localizarea unui incendiu de proporţii care a izbucnit, joi dimineaţa, la un depozit din Chiajna, pe o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi, informează Agerpres.

În urma acţiunii salvatorilor, nu au fost identificate victime, iar pompierii lucrează la decopertarea elementelor de acoperiş şi lichidarea incendiului.

Potrivit Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF), la interior incendiul nu se mai manifestă cu flacără şi nu există pericol de propagare la depozitele învecinate.

Pompierii intervin cu 15 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

