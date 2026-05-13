Slovacia și-a închis temporar frontiera cu Ucraina: care a fost motivul

Slovacia a anunţat miercuri că îşi închide frontiera cu Ucraina, informează AFP. „Din motive de securitate, toate posturile de control de la frontiera cu Ucraina vor fi închise (...) până la noi ordine”, a precizat administraţia vămilor de la Bratislava într-un comunicat transmis presei.

Trecerea frontierei a fost oprită de la ora locală 15.00 (13.00 GMT), însă la scurt timp după aceea televiziunea TA3 a informat, pe baza unor surse din poliţie, că punctele de control au fost redeschise după circa două ore, scrie Agerpres.

Potrivit postului de ştiri respectiv, închiderea fusese decisă la solicitarea Ucrainei, după atacuri ruseşti cu drone în regiunea ucraineană de frontieră Transcarpatia.

Graniţa sloveno-ucraineană are o lungime de circa 50 de km.

Editor : B.E.