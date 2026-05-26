Live TV

UE și SUA îl sfidează pe Putin: refuză să evacueze ambasadele din Kiev după amenințările lui Lavrov privind bombardamentele iminente

Data publicării:
profimedia-1104956591
Pompierii intervin pentru a stinge un incendiu izbucnit la o clădire grav avariată în urma atacurilor rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, pe 24 mai 2026, pe fondul invaziei rusești a Ucrainei. Foto: Profimedia

Aliații Ucrainei au ignorat noile amenințări ale Kremlinului. Războiul din Ucraina trebuie pur și simplu să ia sfârșit, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, după o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul căreia acesta a recomandat evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni americani din Kiev.

„Au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune – au informat toate ambasadele – că Kievul va deveni un loc foarte periculos”, a spus Rubio. Cu toate acestea, a adăugat secretarul de stat, „Kievul este un loc foarte periculos de mai mulți ani”.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternová, a făcut o declarație similară: „Rusia amenință din nou diplomații și străinii, îndemnându-ne să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri!” Ea a calificat astfel de amenințări nu ca un semn de putere, ci de disperare. „Cu cât Kremlinul se comportă mai agresiv și mai amenințător, cu atât devine mai clar că regimul lui Putin înțelege: nu poate înfrânge rezistența Ucrainei și sprijinul partenerilor săi. Kievul va rezista. Ucraina va rezista. Și noi la fel”, a scris Maternová.

A calificat amenințările lui Lavrov și ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, potrivit cărora forțele armate ale Federației Ruse „vor lansa lovituri sistematice și consecvente” asupra Kievului, în conformitate cu ordinul lui Vladimir Putin, drept „o capodoperă a ipocriziei”. „Regimul care ani de zile a bombardat case, muzee, maternități, școli și centrale electrice, acum vorbește brusc despre «dreptul internațional umanitar» și «convențiile de la Geneva». Același regim care în fiecare noapte lansează rachete și drone asupra civililor, acum îi avertizează pe ceilalți să se țină la distanță”, a declarat Maternova. „Înțelegem foarte bine ce înseamnă asta. Rusia vrea frică. Panică. Izolarea Ucrainei. Asta nu va funcționa”.

Ambasada Poloniei în Ucraina a calificat acest terorism împotriva civililor și a reprezentanțelor diplomatice din Kiev drept o încercare de a atinge obiective politice pe care Kremlinul nu le poate atinge pe cale militară. Amenințările Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse „mărturisesc apropierea rapidă de impasul în care s-a aflat războiul de agresiune al Rusiei”, a declarat Ambasada Franței în Ucraina.

Rubio a adăugat:

„De fiecare dată când asistăm la astfel de atacuri de amploare din partea uneia sau alteia dintre părți, ne reamintim de ce acest război îngrozitor, care durează deja mai mult decât cel de-al Doilea Război Mondial, trebuie să ia sfârșit odată pentru totdeauna.
În ultimele zile, Rusia a efectuat zi și noapte bombardamente masive asupra Kievului și a altor regiuni din Ucraina, folosind sute de drone și zeci de rachete. În timpul atacului din noaptea de 24 mai, a fost utilizată racheta hipersonică „Oreshnik”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China nu are legături cu Rusia
Reacția Chinei după ce Moscova a cerut evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev
Foreign Ministry Spokesperson of Qatar Majed al-Ansari
Qatarul, bănuit că ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului, pentru un acord cu SUA. Ce spune Doha despre zvon
Bombardament Ucraina
Polonia avertizează Rusia: orice atac asupra misiunilor diplomatice din Kiev va fi considerat intenționat și deliberat
Russia Targets Ukrainian Capital Kyiv With Ballistic Missiles - 24 May 2026
Atacul devastator de vineri noaptea asupra Kievului, o încercare a lui Putin de a șterge umilința suferită la parada din 9 Mai (ISW)
Russia Ukraine War
Rusia cere evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev „cât mai curând posibil”. Reacția Ucrainei
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Cine a...
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă...
Ultimele știri
O rafinărie rusă şi-a încetat activitatea după atacurile ucrainene cu drone, susține Kievul
Accident grav în Brăila: Un tânăr a murit și altul a ajuns la spital. Sistemul eCall al mașinii a alertat polițiștii
Cât va câștiga un profesor în 2027. Noua lege a salarizării schimbă grila din educație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Fanatik.ro
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În iunie 2025 era pe 4 WTA! Acum, după eliminarea de la Roland Garros, părăseşte TOP 100 în lacrimi: "Doare...
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special