Aliații Ucrainei au ignorat noile amenințări ale Kremlinului. Războiul din Ucraina trebuie pur și simplu să ia sfârșit, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, după o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul căreia acesta a recomandat evacuarea personalului diplomatic și a altor cetățeni americani din Kiev.

„Au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune – au informat toate ambasadele – că Kievul va deveni un loc foarte periculos”, a spus Rubio. Cu toate acestea, a adăugat secretarul de stat, „Kievul este un loc foarte periculos de mai mulți ani”.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternová, a făcut o declarație similară: „Rusia amenință din nou diplomații și străinii, îndemnându-ne să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri!” Ea a calificat astfel de amenințări nu ca un semn de putere, ci de disperare. „Cu cât Kremlinul se comportă mai agresiv și mai amenințător, cu atât devine mai clar că regimul lui Putin înțelege: nu poate înfrânge rezistența Ucrainei și sprijinul partenerilor săi. Kievul va rezista. Ucraina va rezista. Și noi la fel”, a scris Maternová.

A calificat amenințările lui Lavrov și ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, potrivit cărora forțele armate ale Federației Ruse „vor lansa lovituri sistematice și consecvente” asupra Kievului, în conformitate cu ordinul lui Vladimir Putin, drept „o capodoperă a ipocriziei”. „Regimul care ani de zile a bombardat case, muzee, maternități, școli și centrale electrice, acum vorbește brusc despre «dreptul internațional umanitar» și «convențiile de la Geneva». Același regim care în fiecare noapte lansează rachete și drone asupra civililor, acum îi avertizează pe ceilalți să se țină la distanță”, a declarat Maternova. „Înțelegem foarte bine ce înseamnă asta. Rusia vrea frică. Panică. Izolarea Ucrainei. Asta nu va funcționa”.

Ambasada Poloniei în Ucraina a calificat acest terorism împotriva civililor și a reprezentanțelor diplomatice din Kiev drept o încercare de a atinge obiective politice pe care Kremlinul nu le poate atinge pe cale militară. Amenințările Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse „mărturisesc apropierea rapidă de impasul în care s-a aflat războiul de agresiune al Rusiei”, a declarat Ambasada Franței în Ucraina.

Rubio a adăugat:

„De fiecare dată când asistăm la astfel de atacuri de amploare din partea uneia sau alteia dintre părți, ne reamintim de ce acest război îngrozitor, care durează deja mai mult decât cel de-al Doilea Război Mondial, trebuie să ia sfârșit odată pentru totdeauna.

În ultimele zile, Rusia a efectuat zi și noapte bombardamente masive asupra Kievului și a altor regiuni din Ucraina, folosind sute de drone și zeci de rachete. În timpul atacului din noaptea de 24 mai, a fost utilizată racheta hipersonică „Oreshnik”.

