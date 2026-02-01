Live TV

„Nu vrem fascism!”. Sute de demonstranți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE la JO de iarnă

Demonstration against ICE
Demonstrație contra prezenței ICE la Milano.

Sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta la adresa desfășurării agenților ICE în timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, scrie France 24.

Protestul din Piazza XXV Aprile, o piață numită după data eliberării Italiei de sub fascismul nazist în 1945, a atras oameni din Partidul Democrat de stânga, confederația sindicală CGIL și organizațiile ANPI care protejează memoria rezistenței partizane italiene din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, alături de multe alte persoane.

Organizatorii au împărțit fluiere de plastic, pe care participanții le-au folosit în timp ce muzica răsuna dintr-o dubă. Protestul a fost atât împotriva știrii că agenții dintr-o divizie a ICE vor participa la asigurarea securității delegației americane, cât și împotriva a ceea ce mulți considerau a fi fascismul insidios din Statele Unite.

„Nu, mulțumim, din Minnesota către întreaga lume, alături de oricine luptă pentru drepturile omului”, se putea citi pe un banner. „Niciodată mai mult înseamnă niciodată mai mult pentru nimeni”, se putea citi pe altul, iar „Gheață doar în Spritz”, o referință la un aperitiv popular, se putea citi pe altul.

Vestea despre desfășurarea agenților ICE a provocat reacții negative în Italia. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că aceștia nu sunt bineveniți. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a fost chemat în Parlament să depună mărturie despre desfășurare săptămâna aceasta.

Homeland Security Investigations, o unitate ICE care se ocupă cu infracţiunile transfrontaliere, trimite frecvent ofiţeri la evenimente internaţionale, precum Jocurile Olimpice, pentru a asigura măsurile de pază. Aripa ICE care se află în prima linie a represiunii imigraţiei în SUA este cunoscută sub numele de Enforcement and Removal Operations (Operaţiuni de aplicare a legii şi expulzare).

Agenții ICE care vor fi trimiși la Milano nu sunt din aceeași unitate ca agenții de imigrare care iau măsuri în Minnesota și în alte orașe din SUA.

Jocurile Olimpice încep pe 6 februarie cu o ceremonie de deschidere la care vor participa vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

