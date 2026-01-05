Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează

Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze.

Informația apare într-un articol publicat pe 4 ianuarie 2026 în cotidianul britanic The Times, bazat pe un raport al serviciilor secrete și declarații ale unui fost ofițer israelian de informații, Beni Sabti.

Planul, numit intern „Plan B”, ar implica plecarea rapidă a lui Khamenei împreună cu un cerc restrâns de până la 20 de apropiați și membri ai familiei, inclusiv fiul său, Mojtaba Khamenei, considerat posibil succesor.

Destinația preferată ar fi Rusia, unde liderul suprem consideră că ar găsi protecție sigură – un scenariu similar cu fuga fostului președinte sirian Bashar al-Assad la Moscova în decembrie 2024, după căderea regimului său.

Protestele din Iran au explodat în decembrie 2025, fiind declanșate de criza economică profundă, inflație galopantă și lipsuri severe. Până la începutul lui ianuarie 2026, autoritățile au raportat oficial cel puțin 16-20 de morți și sute de arestări, dar surse independente vorbesc de zeci de victime și demonstrații în peste 80 de orașe. Manifestanții vizează direct regimul teocratic, cerând demisia lui Khamenei și sfârșitul Republicii Islamice.

Raportul serviciilor secrete citat de The Times sugerează că loialitatea forțelor de securitate (Gărzile Revoluționare și Basij) începe să se clatine în unele regiuni, iar Khamenei ar fi conștient că, la vârsta sa înaintată și cu problemele de sănătate pe care le are, nu ar putea rezista unei revolte generalizate.

Moscova ar fi singura capitală dispusă să-l primească fără condiții, datorită alianței strânse dintre Teheran și Kremlin în domenii militare și energetice.

Informația a fost preluată rapid de presă internațională și de media din diaspora iraniană, stârnind speculații intense. Oficialii iranieni nu au comentat direct, dar agenția de stat IRNA a calificat articolul drept „propagandă sionistă și americană menită să destabilizeze țara”.

