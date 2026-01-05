Live TV

„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la adresa Europei. „Declinul economic reprezintă o criză”

Data publicării:
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Brain light / Alamy / Profimedia

Administrația lui Donald Trump și-a intensificat recentele critici la adresa Europei, afirmând că strategia de securitate națională a SUA de luna trecută a fost o încercare de a „trezi” la viață economică un aliat, relatează The Guardian.

Documentul a fost condamnat pe scară largă în Europa, fiind considerat o schimbare radicală în alianța transatlantică de 70 de ani, cu referirile sale sumbre la o pretinsă amenințare de „ștergere a civilizației” prin migrație și cenzură, care creează „conflicte”, „scăderea natalității” și „pierderea identităților naționale”.

Amenințarea sa de a interveni în politica europeană și de a se opune „restricțiilor antidemocratice impuse de elită asupra libertăților fundamentale în Europa” a fost condamnată ca fiind inacceptabilă de către președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Luni, Jacob Helberg, subsecretarul de stat american pentru afaceri economice, a declarat reporterilor că strategia era, de fapt, un răspuns la ceea ce Washingtonul considera a fi o criză economică și o reglementare excesivă.

„Știu că strategia de securitate națională, limbajul referitor la Europa și la dispariția civilizației au atras multă atenție în Europa”, a spus el.

„Ce aș dori să subliniez este că acest limbaj este un avertisment. Nu este o insultă... deoarece în Statele Unite există un sentiment crescând de îngrijorare și alarmă cu privire la faptul că declinul economic relativ al Europei, ca procent din PIB-ul global, reprezintă o criză.

La Washington există o oarecare îngrijorare cu privire la necesitatea unor reforme serioase pentru a relansa economia europeană. Noi credem că acest lucru este posibil cu ajutorul unor reforme adecvate.”

Schimbările pe care le dorea Washingtonul, a spus Helberg, se concentrau pe oportunitatea de a „simplifica și reduce drastic povara reglementărilor în Europa”, ceea ce, potrivit lui, ar elibera talentul și capitalul de pe continentul european și ar atrage investiții din SUA.

SUA au avertizat în repetate rânduri că nu vor ridica tarifele de 50% aplicate oțelului din UE dacă blocul nu va renunța la legislația tehnologică care îi afectează pe miliardarii săi, printre care se numără și Elon Musk.

Helberg a afirmat că blocul rămâne cu mult în urma altor economii importante, precum SUA, iar Washingtonul dorește o Europă puternică pentru a menține „alianța transatlantică istorică de peste 70 de ani”.

Țări precum Italia și Germania înregistrează o creștere modestă a PIB-ului. Germania nu a înregistrat nicio creștere în al treilea trimestru al anului 2025, în timp ce se preconiza o creștere de 1,3% în 2026 și de 1,4% în 2027.

În ansamblu, estimările blocului prevăd o creștere de 1,4% pentru 2025 și de 1,5% pentru 2027. În comparație, economia SUA a crescut cu o rată anualizată de 4,3% în al treilea trimestru al anului 2025.

Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina

Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia

