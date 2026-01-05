Kievul acuză Moscova că lovește intenționat afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat”

Ministrul de externe al Ucrainei a acuzat luni Rusia că vizează în mod deliberat afaceri americane de pe teritoriul ucrainean, după un atac asupra facilităților producătorului agricol american Bunge din orașul Dnipro, susținând că lovitura nu a fost accidentală, ci intenționată, relatează Reuters.

„Acest atac nu a fost o greșeală, ci a fost deliberat, deoarece rușii au încercat să lovească această facilitate de mai multe ori”, a scris Andrii Sîbiha pe platforma X.

„Rusia vizează sistematic afacerile americane din Ucraina”, a adăugat șeful diplomației ucrainene.

Ministrul de externe de la Kiev a mai afirmat că atacul demonstrează „lipsa totală de respect” a președintelui rus Vladimir Putin față de eforturile de pace în Ucraina conduse de Statele Unite.

Declarațiile vin în contextul continuării atacurilor ruse asupra teritoriului ucrainean și al demersurilor diplomatice internaționale pentru găsirea unei soluții de pace în conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Editor : Ș.A.